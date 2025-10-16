मनोरंजन

Mahesh Manjrekar : 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' की रिलीज से पहले महेश मांजरेकर ने शिरडी मंदिर में लिया आशीर्वाद

महेश मांजरेकर की नई फिल्म ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ किसानों की कहानी लेकर दिवाली पर रिलीज
Oct 16, 2025, 06:06 PM
शिरडी: फिल्म अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। एक्टर ने सलमान खान समेत कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की है और अब शिवाजी महाराज पर बनी नई फिल्म लेकर आए हैं, जिसको दिवाली पर रिलीज किया जाएगा। रिलीज से पहले महेश मांजरेकर और उनकी पूरी टीम को शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन करते हुए देखा गया।

महेश मांजरेकर और उनकी पूरी टीम आशीर्वाद लेने के लिए शिरडी के साईं बाबा मंदिर पहुंची। आईएएसएस से बातचीत में महेश मांजरेकर ने कहा, "31 अक्टूबर को हमारी फिल्म 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' रिलीज हो रही है। फिल्म महाराष्ट्र के किसानों की स्थिति पर बनी है, जिसमें दिखाया जाता है कि अगर आज शिवाजी महाराज होते तो उनका रिएक्शन कैसा होता।"

एक्टर ने आगे बताया कि जब भी उनकी कोई फिल्म रिलीज होती है तो वे साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। फिल्म किसानों की आज की दशा को दिखाती है।

किसानों की स्थिति पर बात करते हुए महेश मांजरेकर ने कहा कि हमारी फिल्म किसानों की समस्याओं को दिखाती है और हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म के प्रभाव से किसानों की स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी।

इससे पहले महेश मांजरेकर फिल्म को हिट कराने के लिए मध्यप्रदेश के हरसिद्धि मंदिर में पहुंचे थे, जहां मां के दर्शन करने के बाद उन्होंने काल भैरव मंदिर के दर्शन किए थे। वह पत्नी मेधा के साथ उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे थे। एक्टर फिल्म के रिलीज से पहले सिद्धपीठ मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं।

फिल्म 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' का ट्रेलर 4 दिन पहले रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में गरीब किसानों की कहानी दिखाई गई है, जो अपना खून पसीना एक करके फसल उगाते हैं लेकिन गांव के कुछ दबंग लोग किसानों को मरने पर मजबूर कर देते हैं।

फिल्म में शिवाजी महाराज की भूमिका सिद्धार्थ बोडके ने निभाई है, जो किसानों की मदद करने के लिए आते हैं। फिल्म में भरपूर एक्शन और इमोशन भरा है। किसान परिवारों के आंसू आपको इमोशनल कर सकते हैं।

 

 

 

