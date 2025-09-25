Mahesh Bhatt Film : यह रिवर्स मेंटरिंग का युग है, हम युवा पीढ़ी की बात नहीं सुनेंगे तो बहरे हैं : महेश भट्ट

मुंबई: मशहूर निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट की फिल्म 'तू मेरी पूरी कहानी' बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। वह इसके प्रोड्यूसर हैं और इस फिल्म से सुहृता दास बतौर निर्देशक फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं।

महेश भट्ट ने फिल्म की रिलीज से पहले आईएएनएस से बात की और बताया कि उनके साथियों को, यहां तक कि सिनेमा की वर्तमान प्रतिभाओं को, युवा पीढ़ी से बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान युग रिवर्स मेंटरिंग का युग है।

महेश भट्ट ने आईएएनएस से कहा, "इस फिल्म में मेरे दो लेफ्टिनेंट, दो ग्लैडिएटर थे, एक 'तू मेरी पूरी कहानी' की निर्देशक सुहृता दास और दूसरी फिल्म की गीतकार श्वेता बोथरा। मैं श्वेता को अपनी पीढ़ी का शैलेंद्र कहता हूं। उनकी लेखनी शैलेंद्र की शैली में है, नकलची नहीं, बल्कि उनके जैसी। इसमें गहराई और सरलता है।"

उन्होंने आगे कहा, "फिल्म के अभिनेता भी नए हैं। मुझे लगता है कि यह युग बहुत संपन्न है। मैं अक्सर अपने सहकर्मियों, जो मेरी उम्र के हैं, उनसे कहता हूं कि हमें युवा पीढ़ी से बहुत कुछ सीखना है। यह रिवर्स मेंटरिंग का युग है। अगर हमें लगता है कि हमें उन्हें सिखाना है, तो रुककर उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि जिंदगी उनके गले से हमारे कानों में कुछ फुसफुसाती है, और अगर हम सुनने की जहमत नहीं उठाते तो हम बहरे हैं।"

महेश भट्ट ने कहा, "तो यह मेरा सौभाग्य था कि श्वेता मेरी पूरी कहानी में मौजूद थीं। श्वेता और पूरी स्टार कास्ट बहुत आकर्षक है, उन्होंने अपनी मासूमियत और जुनून के साथ इस फिल्म को एक संपूर्ण सिनेमाई अनुभव बनाया है।"

फिल्म 'तू मेरी पूरी कहानी' 26 सितंबर 2025 को रिलीज होगी। हाल ही में महेश भट्ट और फिल्म के संगीतकार अनु मलिक इसके प्रमोशन के लिए दिल्ली गए थे। यहां आईपी यूनिवर्सिटी में उन्होंने फिल्म के प्रमोशन के साथ ही एक फिल्म स्कूल का उद्घाटन भी किया। यहां फिल्म का ट्रेलर भी दिखाया गया। इसके साथ ही महेश भट्ट ने छात्रों को अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित भी किया।