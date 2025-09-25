मनोरंजन

Mahesh Bhatt Film School : महेश भट्ट ने आईपी यूनिवर्सिटी के 'स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग' का किया उद्घाटन

महेश भट्ट ने आईपी यूनिवर्सिटी में फिल्म स्कूल लॉन्च कर फिल्म प्रमोट की
Sep 25, 2025, 06:16 AM
नई दिल्ली: बॉलीवुड फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट को फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 50 साल से अधिक समय हो चुका है। वह राजधानी दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आईपी यूनिवर्सिटी) के ईस्ट दिल्ली कैंपस पहुंचे। यहां उन्होंने स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग का शुभारंभ किया। यहां पर उनकी फिल्म 'तू मेरी पूरी कहानी' का प्रमोशन भी किया गया।

इस मौके पर मशहूर संगीतकार अनु मलिक और फिल्म 'तू मेरी पूरी कहानी' की टीम के कलाकार अरहन पटेल, अभिषेक दोहन और डायरेक्टर सुहृता दास मौजूद थे।

महेश भट्ट अब अपने वर्षों के अनुभव को नए लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। वह नए लोगों को फिल्म बनाने की कला सिखा रहे हैं। फिल्म 'तू मेरी पूरी कहानी' भी ऐसी ही एक फिल्म है जिसे नई डायरेक्टर सुहृता दास डायरेक्ट कर रही हैं।

शाहदरा की गुरु गोविन्द यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनकी फिल्म का ट्रेलर भी दिखाया गया। यहां महेश भट्ट ने नए कलाकारों की अहमियत और कम बजट में फिल्म बनाने की चुनौतियों पर बेबाकी से चर्चा की।

फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने इस विशेष मौके पर कहा, ''हम स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग से जुड़ने आए हैं। यह दिल्ली को इवेंट-फ्रेंडली शहर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। यह एंटरटेनमेंट का दौर है और जो भी इसे बढ़ावा देगा, वही समय की जरूरत पूरी करेगा।”

महेश भट्ट ने अपने भांजे मोहित सूरी की ‘सैयारा’ और उनके विजन की भी तारीफ की। उन्होंने कैंपस में बैठे छात्र-छात्राओं को सपने देखने और पूरा करने के लिए भी प्रेरित किया। वहीं, कार्यक्रम में पहुंचे संगीतकार अनु मलिक ने भी आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित किया और फिल्म इंडस्ट्रीज में योगदान करने की अपील की।

अनु मलिक ने ही इस फिल्म का संगीत तैयार किया है। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिल्म के गाने बहुत मजेदार हैं, और इसका संगीत भी हटकर है। इसके गाने श्वेता ने लिखे हैं। फिल्म में विशाल मिश्रा, उनकी बेटी अनमोल, और पापोन ने भी गाने गाए हैं। इस दौरान उन्होंने फिल्म को देखने की भी अपील की।

वहीं यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर महेश वर्मा ने शाहदरा के बच्चों को बधाई दी, साथ ही कहा कि कैंपस में फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़ा कोर्स करके छात्र अपने करियर को नया आयाम दे सकते हैं।

 

 

