मनोरंजन

Mahesh Babu Son Birthday: 'जन्मदिन मिस कर रहा हूं...' महेश बाबू का बेटे गौतम के लिए 19वें बर्थडे पर खास पोस्ट

महेश बाबू ने बेटे गौतम के जन्मदिन पर साझा किया इमोशनल पोस्ट
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 31, 2025, 12:28 PM
'जन्मदिन मिस कर रहा हूं...' महेश बाबू का बेटे गौतम के लिए 19वें बर्थडे पर खास पोस्ट

मुंबई:  टॉलीवुड की दुनिया में जब भी सादगी, स्टाइल और स्टारडम की बात होती है, तो सबसे पहला नाम महेश बाबू का आता है। वे न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर हैं बल्कि एक जिम्मेदार पिता और प्यारे पति भी हैं। उनकी फैमिली को लेकर लोगों में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर और दोनों बच्चे गौतम और सितारा अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। रविवार को बेटे गौतम के 19वें जन्मदिन पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। दरअसल, वे अपने काम में काफी व्यस्त हैं, जिसके चलते वे इस खास दिन अपने बेटे के साथ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट कर बेटे के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद जाहिर किया।

महेश बाबू ने गौतम के जन्मदिन के मौके पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्यारी सी तस्वीर साझा की, जिसमें गौतम बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। तस्वीर में बाप-बेटे की मासूम बॉन्डिंग साफ नजर आती है। इसके साथ उन्होंने जो कैप्शन लिखा, वह फैंस के दिल को छू रहा है।

उन्होंने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो मेरे बेटे!! हर साल तुम मुझे थोड़ा और हैरान कर देते हो… इस साल तुम्हारा जन्मदिन मिस कर रहा हूं, ये पहला जन्मदिन है जो मैंने कभी मिस किया है… मेरा प्यार हर कदम पर तुम्हारे साथ है… मैं हमेशा तुम्हारा सबसे बड़ा चीयरलीडर हूं, जो भी करो… चमकते रहो और बढ़ते रहो।"

महेश तेलुगु इंडस्ट्री के बड़े नामों में शुमार दिवंगत अभिनेता कृष्णा घट्टामनेनी के बेटे हैं। पिता की ही तरह ये भी साउथ सिनेमा के सुपरस्टार हैं और इन्हें 'प्रिंस ऑफ टॉलीवुड' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 2005 में नम्रता शिरोडकर से शादी की थी, जो खुद भी मिस इंडिया और बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी हैं। दोनों के दो बच्चे हैं, बेटा गौतम और बेटी सितारा।

महेश बाबू फिल्मों के साथ-साथ फैमिली लाइफ को भी बहुत अहमियत देते हैं। वह अक्सर बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आते हैं। गौतम स्पोर्ट्स लवर हैं और क्रिकेट के शौकीन हैं। इनकी फैमिली को लोग काफी पसंद करते हैं और उनकी पोस्ट्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं।

 

Instagram postNamrata ShirodkarTollywood newsCelebrity Familymahesh babuSouth CinemaGautam birthday

Related posts

Loading...

More from author

Loading...