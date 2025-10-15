मनोरंजन

मोहित सूरी ने अनीत पड्डा के जन्मदिन पर सोशल मीडिया के जरिए दी बधाई

Oct 15, 2025, 08:04 AM

मुंबई, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री अनीत पड्डा मंगलवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्हें निर्देशक मोहित सूरी ने खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी।

निर्देशक ने इंस्टाग्राम पर अनीत के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। इसे निर्देशक ने कैप्शन दिया, "जन्मदिन की बधाई हो, मेरी स्टार अनीत पड्डा। तुम्हारी मासूमियत ने न सिर्फ 'सैयारा' को रोशन किया, बल्कि हमारी पूरी टीम के सपनों को नई उड़ान दी।"

'सैयारा' की हेरोइन अनीत ने अपना खास दिन अहान पांडे के साथ बिताया, जो फिल्म 'सैयारा' में उनके ऑनस्क्रीन पार्टनर थे।

अहान ने इंस्टाग्राम पर कई अनदेखी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए। एक क्लिक में दोनों कॉन्सर्ट के पास सेल्फी लेते दिखे। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल एक छोटे वीडियो से मची, जहां अहान अनीत को एक रिंग पहना रहे हैं, जिससे फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि दोनों रिश्ते में हैं।

बता दें, अनीत पड्डा ने 'सलाम वेंकी' (2022) से छोटी भूमिका में डेब्यू किया, फिर 'बिग गर्ल्स डोंट क्राई' सीरीज से पहचान बनाई। लेकिन अभिनेत्री को पहचान मोहित सूरी की 'सैयारा' से मिली।

यश राज फिल्म्स की इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा में अनीत ने वाणी बत्रा का रोल निभाया था, जो एक महत्वाकांक्षी गीतकार होती है और उसे अल्जाइमर्स हो जाता है। वहीं, अहान ने फिल्म में कृष कपूर की भूमिका अदा की थी। फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि ओटीटी पर भी रिकॉर्ड बनाया।

फिल्म की कहानी दो ऐसे युवा कलाकारों के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने टूटे दिलों के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। कृष कपूर (अहान पांडे), एक होनहार संगीतकार है जो अपने जज्बातों को सुरों और गीतों के जरिए दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, जबकि वाणी बत्रा (अनीत पड्डा), एक लेखिका है जो कविताओं में अपने दर्द को शब्दों में ढालती है।

--आईएएनएस

