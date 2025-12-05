मनोरंजन

मोहित चौहान के नए गाने 'हीर' में रेट्रो अंदाज बेहद खास, लोगों के दिलों में बना रहा जगह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 05, 2025, 01:21 PM

मुंबई, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में मोहित चौहान और कविता सेठ दो ऐसे नाम हैं, जिन्होंने अपनी गायकी के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। अब दोनों एक नया रोमांटिक गाना 'हीर' लेकर आ रहे हैं।

गाने 'हीर' में मोहित चौहान ने अपनी शानदार आवाज दी है। वहीं, राज आशू ने संगीत तैयार किया है। गाने की खासियत यह है कि यह रेट्रो अंदाज में है, लेकिन इसके बोल और संगीत पूरी तरह आधुनिक समय के अनुरूप हैं। मोहित ने कहा कि उन्हें हमेशा से ऐसे गाने पसंद हैं, जो किसी कहानी को बयां करें, और 'हीर' भी एक ऐसा ही गाना है। इसका संगीत इतना सरल और सहज है कि सुनते समय भावनाएं सीधे दिल तक पहुंचती हैं।

गाने को मोहित के साथ-साथ कविता सेठ ने भी गाया है। उनका कहना है कि हर कलाकार का सपना होता है कि वह ऐसा संगीत बनाए जो सीधे दिल को छू जाए, और 'हीर' ने उन्हें वह मौका दिया। उन्होंने कहा, "गाने का संगीत प्राकृतिक और सरल है, और इसके बोल भावनाओं से भरे हैं। मोहित चौहान के साथ काम करना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव रहा, क्योंकि हम दोनों की आवाजें गाने को और भी जीवंत बना रही हैं।"

संगीतकार राज आशू ने कहा, '''हीर' गाने में काम करना मेरे लिए भावनाओं से भरी यात्रा थी। मैंने इस गाने को ऐसा बनाने की कोशिश की है जो नया भी लगे लेकिन सुनने में जाना-पहचाना भी हो। मैं चाहता हूं कि यह हर उम्र के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए। मोहित चौहान और कविता सेठ की आवाजों को इस गीत में शामिल करना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा अनुभव था।''

उन्होंने आगे कहा कि सीपी झा के बोल ने गाने के लिए सही आधार तैयार किया। संगीत और बोल दोनों मिलकर प्यार, इंतजार और दिल से जुड़े रिश्तों की भावनाओं को सहज और सुंदर तरीके से दर्शाते हैं।

'हीर' गाना अब सभी प्रमुख म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।

--आईएएनएस

पीके/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...