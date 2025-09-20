महेश भट्ट के 77वें जन्मदिन पर सपना चौधरी ने दी खास शुभकामनाएं

मुंबई, 20 सितंबर (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्देशक महेश भट्ट शनिवार को अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर हरियाणवी डांसर और अभिनेत्री सपना चौधरी ने खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

सपना ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "भट्ट साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जिंदगी को इतनी गहराई से समझा और उसे दुनिया के सामने इतनी खूबसूरती से पेश किया।"

तस्वीरों में अभिनेत्री महेश भट्ट और बाकी लोगों के साथ नजर आ रही हैं।

महेश भट्ट का फिल्मी सफर लंबा और प्रेरणादायक रहा है। 1948 में जन्मे इस निर्देशक ने 'अर्थ', 'सारांश' और 'जख्म' जैसी क्लासिक फिल्में दी हैं। उन्होंने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत 1974 में फिल्म 'मंजिलें' से की थी और 1984 में आई फिल्म 'सारांश' को ऑस्कर में जगह मिली।

महेश भट्ट को अब तक कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिनमें पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, चार फिल्मफेयर अवॉर्ड, ज़ी सिने अवॉर्ड, स्टारडस्ट अवॉर्ड और आईफा अवॉर्ड शामिल हैं।

सपना को पहली बार रागनी के स्‍टेज से इतर एक म्‍यूजिक वीडियो ने मशहूर बनाया। मोर म्यूजिक कंपनी के साथ उनका हरियाणवी गाना 'सॉलिड बॉडी रै' रिलीज हुआ। यह वीडियो हिट रहा और सपना सुपरहिट हो गईं।

सपना ने साल 2017 में 'बिग बॉस 11' में हिस्‍सा लिया। इसके बाद दुनियाभर में उनकी चर्चा होने लगी। वह टीवी शो 'लाडो- वीरपुर की मर्दानी' में भी नजर आई थीं। उसी साल उन्‍हें 'भांगओवर' फिल्‍म में आइटम डांस करने का मौका मिला। इसके बाद 2018 में वह अभय देओल की फिल्‍म 'नानू की जानू' में भी आइटम सॉन्ग में नजर आई थीं। अभिनेत्री पुलकित सम्राट की फिल्‍म 'वीरे की वेडिंग' के गाने 'हट जा ताऊ' में भी परफॉर्म करती हुई दिखी थीं।

सपना चौधरी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में उनकी बायोपिक "मैडम सपना" है, जो उनके जीवन पर आधारित होगी और यह साल 2026 में रिलीज की जाएगी।

इसे महेश भट्ट ने बनाया है, इसका टीजर रिलीज हो चुका है।

