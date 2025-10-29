'महारानी 4' में कहानी बदली है, मेरा अभिनय का तरीका नहीं : हुमा कुरैशी

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी रानी भारती का किरदार लेकर फिर से दर्शकों के सामने आने वाली हैं। 'महारानी' सीरीज ने अपने पिछले तीन सीजन में राजनीति और सत्ता की जटिलताओं को बड़े ही शानदार तरीके से पेश किया था। अब चौथे सीजन को लेकर दर्शकों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है।

इस बार कहानी बिहार से दिल्ली की ओर बढ़ रही है, जिससे यह नया सीजन पहले से ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण नजर आने वाला है। हुमा कुरैशी का कहना है कि कहानी का दायरा बेशक बढ़ा है, लेकिन उनके अभिनय का तरीका वही है।

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में हुमा कुरैशी ने रानी भारती के सफर के बारे में खुलकर बात की। रानी की कहानी एक अनपढ़ गृहिणी से लेकर शक्तिशाली राजनीतिक नेता तक के सफर को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि इस किरदार को निभाने में उन्होंने हमेशा अपने सहज अनुभव और अभिनय पर भरोसा किया है।

हुमा ने कहा, "एक अभिनेता के तौर पर जब कोई तरीका काम कर रहा हो तो उसे बदलने की जरूरत नहीं होती। मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूं, अपनी लाइनें अच्छी तरह से करती हूं और पूरी तरह किरदार में डूब जाती हूं। मेरा यही तरीका चौथे सीजन में भी बरकरार है।"

रानी भारती के आगे बढ़ने और सियासी गलियारों में अपनी जगह बनाने की कहानी पर कई सवाल उठते हैं। क्या यह कहानी असल में राजनीति करने वाली महिलाओं की वास्तविक कठिनाइयों को दर्शाती है, या यह सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी है? इस पर हुमा ने आईएएनएस से कहा कि वह मानती हैं कि ऐसे लोग जरूर होंगे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत तौर पर किसी से कभी मुलाकात नहीं हुई।

अभिनेत्री ने कहा, ''मैं चाहती हूं कि समय के साथ मुझे असल जिंदगी की कुछ रानी भारती जैसी महिलाओं से मिलने का मौका मिले।'' उन्होंने बताया कि सीरीज में कई चीजें वास्तविक घटनाओं से ली गई हैं।

'महारानी' के चौथे सीजन का निर्देशन पुनीत प्रकाश ने किया है, जबकि इसे कांगड़ा टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया है। इस सीजन में हुमा कुरैशी के अलावा कई जाने-माने कलाकार नजर आएंगे, जिनमें श्वेता प्रसाद, विपिन शर्मा, अमित सियाल, विनीत कुमार, शार्दुल भारद्वाज और प्रमोद पाठक शामिल हैं।

'महारानी 4' का नया सीजन 7 नवंबर को सोनी लिव पर स्ट्रीम होगा।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम