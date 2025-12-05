मनोरंजन

महिमा चौधरी ने 'किस्मत' से जोड़ा जीवनसाथी का साथ, कहा- शादी में दो लोगों का खुश होना जरूरी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 05, 2025, 03:55 AM

मुंबई, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेता संजय मिश्रा और अभिनेत्री महिमा चौधरी की आगामी फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। गुरुवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया।

ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अभिनेत्री महिमा चौधरी ने शादी, रिश्तों और आज की युवा पीढ़ी की वफादारी पर बात की।

अभिनेत्री का कहना है कि आजकल की युवा पीढ़ी पहले से कहीं ज्यादा वफादार है। सोशल मीडिया के कारण अगर कोई भी चीटिंग करते पकड़ा भी जाए, तो तुरंत सबको पता चल जाता है। अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं हैं।

अभिनेत्री का कहना है कि पहले के जमाने में मर्द अक्सर शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड बनाने का सोच लेते थे, लेकिन अब ऐसा करने से बचते हैं क्योंकि हमारा समाज भी अब उस चीज को अपनाता नहीं है।

इसी के साथ ही अभिनेत्री ने शादी को लेकर कुछ अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने शादी की बात की शुरुआत मशहूर मुहावरे से की। अभिनेत्री ने कहा, "आपने तो सुना ही होगा कि शादी वो लड्डू है, जो खाए, वो पछताए और जो न खाए वो भी पछताए। मेरे मम्मी-पापा की शादी बहुत अच्छी रही और मैंने भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश की। मुझे लगता है कि जिंदगी में किसी एक का साथ होना बहुत जरूरी है। कोई तो हो जो आपके साथ जीवनभर चल सके।"

उन्होंने शादी को किस्मत से जोड़ते हुए कहा, "मुझे लगता है कि किसी का साथ होना भी एक किस्मत की बात है। पुराने जमाने में लोग सबकुछ देख-परखकर शादी करते थे, जिसमें वे घर-परिवार, स्वभाव, और विचार सब देखते थे। मैं भी मानती हूं कि शादी तभी करनी चाहिए जब ज्यादातर बातें आपस में मिलती हों। तब रिश्ता लंबा चलता है और दिक्कत कम होती है।"

फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' एक पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में महिमा चौधरी के साथ संजय मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...