मनोरंजन

महाकालेश्वर पहुंचीं दिव्या दत्ता, प्रातः कालीन आरती में हुईं शामिल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 10, 2025, 11:45 AM

उज्जैन, 10 नवंबर (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने सोमवार को विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। वे सुबह-सुबह मंदिर परिसर पहुंची और भक्ति भाव से वहां समय बिताया।

अभिनेत्री ने सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर माथा टेका। इसके बाद वे नंदी हॉल पहुंची और वहां बैठकर भोलेनाथ साधना में लीन होती दिखाई दीं। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर शांति साफ झलक रही थी।

अभिनेत्री बाबा महाकालेश्वर मंदिर में प्रात:कालीन दद्योदक आरती में शामिल हुईं। आरती के दौरान मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि से मंदिर का वातावरण भक्तिमय नजर आ रहा था। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर माथा टेका और नंदी हॉल में बैठकर शिव साधना की।

अभिनेत्री ने हाथ जोड़कर आरती देखी और भगवान से आशीर्वाद मांगा। यह आरती महाकाल मंदिर की सबसे पवित्र पूजा में से एक है, जो रोज सुबह होती है।

इसके अलावा, दिव्या दत्ता ने कोटेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा की। यह पूजन पंडित अर्पित गुरु ने संपन्न करवाया। उन्होंने फूल, बेलपत्र और दूध से भगवान का अभिषेक किया। पंडित जी ने बताया कि अभिनेत्री ने अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। कोटेश्वर महादेव उज्जैन के निकट एक प्राचीन शिवालय है, जहां श्रद्धालु विशेष लाभ के लिए आते हैं।

दिव्या ने अपने दम पर फिल्मी जगत में खास नाम बनाया है। उन्होंने 1994 में फिल्म 'इश्क में जीना इश्क में मरना' में छोटे से रोल से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने 'वीरगति' (1995), 'वीर-जारा' (2004), 'दिल्ली-6' (2009), 'भाग मिल्खा भाग' (2013), और 'बदलापुर' (2015) जैसी कई फिल्मों में काम किया था।

अभिनेत्री ने फिल्मों के अलावा सीरीज में हाथ आजमाया है। वह तेलुगु राजनीतिक ड्रामा वेब सीरीज 'मायासभा: द राइज ऑफ द टाइटन्स' में भी नजर आ चुकी हैं। यह सीरीज 7 अगस्त से सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है। इसकी कहानी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है।

--आईएएनएस

एनएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...