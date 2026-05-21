महाकाल की भक्ति में लीन हुए मोनालिसा और विक्रांत, दर्शन के बाद बोले-जब तक बुलावा नहीं आता, कोई नहीं आ सकता

उज्जैन, 21 मई (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कपल मोनालिसा और उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान दोनों ने बाबा का आशीर्वाद लिया। वहीं, अभिनेत्री काफी देर तक बाबा को एकटक निहारती दिखीं।

वहीं, नंदी महाराज का भी पूजन किया और विशेष आशीर्वाद लिया। साथ ही नंदी हॉल में मौजूद बाबा की भक्ति में लीन दिखाई दिए। दर्शन के बाद कपल ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि वे पिछले कई समय से आने का प्रयास कर रहे थे और अब जाकर संभव हो पाया है।

विक्रांत सिंह राजपूत ने कहा, "ऐसा कहा जाता है कि जब तक बाबा महाकाल का बुलावा नहीं आता, तब तक कोई यहां नहीं पहुंच सकता। हम कई साल से यहां आने की सोच रहे थे और कई बार योजना भी बनाई, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से आना नहीं हो पाया। इस बार बाबा महाकाल के जो दिव्य और अद्भुत दर्शन हुए। उन्हें शब्दों में बयां करना मेरे लिए मुश्किल है। मैंने यहां के महाराज से कई बार कहा कि मैं अब तक उस अनुभव को पूरी तरह समझ ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वहां जो महसूस किया, वह मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा था।"

मोनालिसा ने कहा, "हम यहां से बाबा का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम सोच ही रहे थे कि हम यहां कैसे और कब आएंगे, लेकिन जब बुलावा आया तो महाकाल जी ने हमें इस तरह से बुलाया। मंदिर के अंदर जब हम बाबा को देख रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे हमें देख रहे हैं, जिस प्रकार की आपकी आकृति थी और फिर शृंगार करने के बाद उनका जो रूप देखने को मिला, वो अद्भुत था। महाराज जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उनकी वजह से हम यहां पर आए और इतनी दुआएं लेकर जा रहे हैं।"

दोनों ने बताया कि दर्शन के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उनकी जिंदगी में कुछ चमत्कार ही होगा। उन्होंने कहा, "हम लगातार पर्दे पर आते रहेंगे और आईएएनएस के जरिए भी अब हम और भी ज्यादा मशहूर हो जाएंगे।"

विक्रांत सिंह राजपूत ने अपने आगामी प्रोजेक्ट पर बात करते हुए कहा, "अभी मेरी बहुत सारी फिल्में रिलीज होने के लिए लाइन में लगी हुई है। वहीं, मेरी एक फिल्म 'कान्स फिल्म फेस्टिवल' में आज ही मेरी फिल्म गई है। कई प्रोजेक्ट पर बात चल रही है। मुझे लगता है कि ऐसे ही महाकाल का आशीर्वाद रहा, तो जल्द ही कुछ बड़ा करेंगे और फिर यहां पर आएंगे। जय श्री महाकाल।"

--आईएएनएस

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