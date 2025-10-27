मनोरंजन

Mahabharat AI Version : महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की एआई 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' की तारीफ

एआई तकनीक से बनी 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' की हुई चर्चा
Oct 27, 2025, 05:58 AM
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की एआई 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' की तारीफ

मुंबई: 'महाभारत' की कहानी एक बार फिर से ओटीटी पर दिखाई जा रही है। 'महाभारत' का एआई वर्जन 25 अक्टूबर को जिओ हॉटस्टार पर रिलीज हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' पसंद आई।

उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए रविवार को सोशल मीडिया पर "महाभारत: एक धर्मयुद्ध" का ट्रेलर और भगवद गीता का श्लोक भी शेयर किया। उन्होंने ट्रेलर के साथ लिखा, "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत..."

सोशल मीडिया पर इस मनमोहक ट्रेलर को शेयर करते हुए, निर्माताओं ने कैप्शन में लिखा, "महाभारत, हर युग का धर्म... कर्तव्य, विश्वासघात और युद्ध की सबसे बड़ी कहानी, जिसे एआई तकनीक से जीवंत किया गया है। हिस्ट्रीवर्स द्वारा 'महाभारत : एक धर्मयुद्ध'। इसे 25 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर और 26 अक्टूबर से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर देखें।"

कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के ग्रुप सीईओ और संस्थापक विजय सुब्रमण्यम ने इस बारे में बात करते हुए कहा, "लाखों भारतीयों की तरह मैं भी हर रविवार को टेलीविजन पर क्लासिक महाभारत देखकर बड़ा हुआ हूं। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी कल्पना और हमारी संस्कृति से मेरे जुड़ाव को आकार दिया। महाभारत के साथ हमारी आशा आज की पीढ़ी को एक ऐसी सीरीज देना है, जो उतनी ही गहन और संयुक्त हो जितनी कि यह हमारे लिए थी। यह भक्ति और प्रगति के साथ मिलकर कुछ ऐसा रचने के बारे में है जो परंपरा में गहराई से निहित हो और दूरदर्शी हो।"

जिओ हॉटस्टार और कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क ने मिलकर इसे बनाया है। 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' भारत की पहली एआई-संचालित वेब सीरीज है। यह सीरीज 26 अक्टूबर से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर प्रसारित हो रही है। श्रृंखला की पहली किस्त में 100 एपिसोड होंगे।

जिओ हॉटस्टार ने कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क के साथ मिलकर दर्शकों के लिए हिंदू महाकाव्य महाभारत का एआई-संचालित संस्करण प्रस्तुत किया है। इस श्रृंखला का उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे, 'जब एक कालातीत महाकाव्य अभूतपूर्व तकनीक से मिलता है, तो परिणाम किसी जादू जैसा होता है।' इसे दर्शक ओटीटी और टीवी दोनों पर देख सकेंगे।

 

 

