माही विज ने शेयर किया बच्चों के साथ मस्ती भरा वीडियो, लिखा- 'तुम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो'

मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अदाकारा माही विज ने भले ही अभिनय की दुनिया से दूरी बना ली है, लेकिन वह अपने फैंस को अपडेट देने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करती रहती हैं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह अपने बच्चों के साथ वीडियो में मजे करती नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने इसको कैप्शन दिया, "मेरे बच्चे ही मेरी ताकत हैं, मेरी सबसे बड़ी खुशी हैं। तुम्हें बढ़ते और खिलते देखना मेरे जीवन का सबसे अनमोल सुख है। मां बनने का सौभाग्य देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद।"

अभिनेत्री का ये वीडियो प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है। वे तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

अभिनेत्री अक्सर अपने पारिवारिक जिंदगी को लेकर चर्चाओं का हिस्सा बनी रहती हैं। उन्होंने टीवी एक्टर जय भानुशाली की पत्नी और एक सुलझी हुई मां के रूप में दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी फैमिली से जुड़ी छोटी-बड़ी बातें फैन्स के साथ साझा करती रहती हैं।

इससे पहले अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह अपने बेटे के साथ पुराने जमाने के एक पुराने रोमांटिक गाने पर लिप सिंक करती नजर आ रही थीं।

वीडियो में उनका बेटा राजवीर 'दामिनी' के मशहूर गाने 'गवाह है चांद तारे' को लिप सिंक करते हुए बड़े प्यारे एक्सप्रेशन देते हुए माही की तरफ देख रहा था। वहीं, माही भी बेटे की इस अदा को देख भावुक हो गईं और उन्होंने एक इमोशनल कैप्शन लिखा, जिसमें राजवीर की खूबियों का जिक्र करते हुए बताया कि वह क्यों उन्हें सबसे बेस्ट लगता है।

इस वीडियो को लेकर माही ने एक बेहद भावुक कैप्शन दिया था, "मेरा बेटा वाकई सबसे बेस्ट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए भी कि उसके दिल में इतनी समझदारी, प्यार और अपनापन है। छोटी-छोटी बातों पर उसका ध्यान, दूसरों के लिए उसकी चिंता और हमेशा मदद करने का उसका स्वभाव मुझे हर दिन उस पर और गर्व कराता है। उसे इतना संवेदनशील और दयालु इंसान बनते देखना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। वो मेरी ताक़त है, मेरी मुस्कान है और मेरी सबसे बड़ी दुआओं का फल है।

