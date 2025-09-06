मनोरंजन

माही विज ने बच्चों के साथ शेयर किया प्यारा वीडियो, दिया खास संदेश

Sep 06, 2025, 10:20 AM

मुंबई, 6 सितंबर (आईएएनएस)। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री माही विज भले ही अब छोटे पर्दे पर कम नजर आती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी हमेशा चर्चा में रहती है। वह अक्सर अपने बच्चों के साथ मजेदार वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। शनिवार को माही ने तीनों बच्चों का एक वीडियो पोस्ट किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके तीनों बच्चे अपनी मासूमियत से गाने के बोल पर लिपसिंक कर रहे हैं।

वीडियो की शुरुआत में उनका बेटा वीडियो में एक्ट करता है, फिर उनकी दोनों बेटियां आती हैं और आखिर में माही आकर अपने बच्चों को प्यार से गले लगाती हैं। माही का यह अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है।

माही ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, "बचपन से ही बच्चों को संस्कार दो, उन्हें भेदभाव मत सिखाओ। प्यार करना और इज्जत देना सिखाओ। इंसानियत, धर्म और अच्छे कर्म की राह पर आगे बढ़ाओ।"

उनके इस संदेश को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। फैंस का कहना है कि माही न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, बल्कि एक जिम्मेदार मां के रूप में भी समाज के लिए मिसाल पेश कर रही हैं।

एक यूजर ने लिखा, "बेस्ट फैमिली।" दूसरी यूजर ने लिखा, "सुपर मॉम।"

माही के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद उन्हें टीवी शो 'लागी तुझसे लगन' में नकुशा के किरदार से बड़ी पहचान मिली। उन्होंने कई अन्य टीवी शो जैसे 'बालिका वधू' में भी काम किया। साल 2019 में बेटी तारा के जन्म के बाद से उन्होंने छोटे पर्दे से दूरी बना ली और तब से अपने परिवार को समय दे रही हैं।

माही विज और जय भानुशाली ने साल 2011 में शादी की थी। इस कपल ने 2017 में दो बच्चों, राजवीर और खुशी को फॉस्टर पैरेंट बनकर अपनाया था। वहीं, 2019 में आईवीएफ के जरिए अपनी बेटी तारा का स्वागत किया।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

