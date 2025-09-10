माही विज का ट्रेडिशनल लुक, वीडियो में दिखाई अपनी सादगी और खूबसूरती

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर टीवी अभिनेत्री माही विज को 'लागी तुझसे लगन,' 'बालिका वधू,' 'अकेला,' 'कैसी लगी लगन,' और 'शुभ कदम' जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में देखा गया है। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया।

वीडियो में अभिनेत्री अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। कभी वह कैमरे की ओर देखकर अपनी मुस्कान बिखेरती हैं, तो कभी फूलों के साथ खेलते हुए आकर्षक अंदाज में पोज देती हैं। उनकी यह सहजता और खूबसूरती प्रशंसकों को खूब भा रही है।

माही ने इस वीडियो में हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना है, जो उनकी सादगी और शालीनता को और निखार रहा है। हल्के मेकअप के साथ उन्होंने बड़े-बड़े झुमके पहने हैं, जो उनके लुक को और आकर्षक बना रहे हैं। उनके बालों को हल्का कर्ल किया गया है और कानों के पीछे हल्के गुलाबी रंग का गुलाब सजाया गया है, जो उनके इस पारंपरिक लुक को और खास बना रहा है।

वीडियो के बैकग्राउंड में 'मौला मेरे मौला' गाना ऐड किया गया है। माही ने वीडियो के कैप्शन में सिर्फ एक गुलाबी फूल का इमोजी शेयर किया है, जो उनकी ड्रेस और बैकग्राउंड की खूबसूरती को बखूबी दर्शाता है।

माही के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद उन्हें टीवी शो 'लागी तुझसे लगन' में नकुशा के किरदार से बड़ी पहचान मिली।

उन्होंने कई अन्य टीवी शो जैसे 'बालिका वधू' में भी काम किया। साल 2019 में बेटी तारा के जन्म के बाद से उन्होंने छोटे पर्दे से दूरी बना ली और तब से अपने परिवार को समय दे रही हैं।

माही विज और जय भानुशाली ने साल 2011 में शादी की थी। इस कपल ने 2017 में दो बच्चों, राजवीर और खुशी, को फॉस्टर पैरेंट बनकर अपनाया था। वहीं, 2019 में आईवीएफ के जरिए अपनी बेटी तारा का स्वागत किया।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम