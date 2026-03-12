मनोरंजन

माही श्रीवास्तव का गाना 'मेहर के मुंह निरेख के' हुआ रिलीज

Mar 12, 2026

मुंबई, 12 मार्च (आईएएनएस)। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री अपने प्रशंसकों को मनोरंजन देने में कभी पीछे नहीं हटती। भोजपुरी गायक अक्सर नए-नए गाने पेश करते रहते हैं। इसी कड़ी में लोकप्रिय अभिनेत्री माही श्रीवास्तव अपने फैंस के लिए नया गाना 'मेहर के मुंह निरेख के' लेकर आई हैं।

माही ने गाने को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, "भोजपुरी सॉन्ग मेहर निरेख रिलीज हो गया है।"

गाने के रिलीज होते ही फैंस काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। उन्हें गाना इतना शानदार लग रहा है कि वे इस पर रील बनाने की चर्चा कर रहे हैं।

इस गाने में माही ने एक पत्नी का किरदार निभाया है, जो पति से बाहर काम करने के लिए शिकायत करती रहती है। गाने में भावुकता और पारिवारिक रिश्तों की छोटी-मोटी नोंक-झोंक देखने को मिलती है। वहीं, माही श्रीवास्तव म्यूजिक वीडियो में अपनी खूबसूरत एक्टिंग और डांस से फैंस का दिल जीत रही हैं।

इस गाने को वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है, जिसमें माही श्रीवास्तव की अदाएं और गायक गोल्डी यादव की आवाज ने मिलकर इस गाने को और भी खास बना दिया है।

इस गाने में माही श्रीवास्तव अपने ट्रेडिशनल अवतार में नजर आ रही हैं। प्रिंटेड साड़ी में वह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उनके एक्सप्रेशन और डांस मूव्स देखकर फैन्स दीवाने हो रहे हैं।

गाने को गायक गोल्डी यादव ने अपनी शानदार आवाज में गाया है जबकि आरआर पंकज ने इसके बोले लिखे हैं और आर्या शर्मा ने इसका संगीत तैयार किया है।

माही की बात करें तो उन्होंने रील्स के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। कोविड के दौरान उनकी वीडियो काफी वायरल हुआ करती थीं, जिसे देखकर भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार ने उन्हें अपने गाने में एक्ट करने का मौका दिया था। अभिनेत्री पवन सिंह के साथ पहली बार गाना ‘पुदिना ए हसीना’ में नजर आई थी, जो भोजपुरी का सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला वीडियो सॉन्ग में से एक था।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम

