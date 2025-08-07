मेगास्टार चिरंजीवी ने बताया कि वह आलोचनाओं का जवाब क्यों नहीं देते

हैदराबाद, 6 अगस्त (आईएएनएस)। मेगास्टार चिरंजीवी ने बुधवार को फीनिक्स फाउंडेशन और चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सभी रक्तदाताओं को सिर झुकाकर सलाम करता हूं, जो अपना खून दान कर रहे हैं।

चिरंजीवी ने इस रक्तदान अभियान में हिस्सा लिया, जो 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित किया गया था।

उन्होंने कहा, "मैं सभी रक्तदाताओं को सिर झुकाकर सलाम करता हूं, जो रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान करने से बहुत संतोष मिलता है, यह किसी की जान बचा सकता है। मैं कई सालों से इस खास अनुभव को महसूस कर रहा हूं। मैंने पहले भी कई बार रक्तदान के बारे में बात की है। क्योंकि अब नई पीढ़ी आ रही है और नए युवा जुड़ रहे हैं, इसलिए बार-बार इसके बारे में बताना जरूरी है।"

चिरंजीवी ने बताया कि उन्हें ब्लड बैंक शुरू करने का विचार एक पत्रकार द्वारा लिखे गए लेख को पढ़ने के बाद आया।

उन्होंने कहा, "मैंने आज तक उस पत्रकार को नहीं देखा, लेकिन मैं उन्हें हमेशा याद करता हूं। करीब 27 साल पहले जब मुझे पता चला कि कई लोग खून की कमी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, तो मेरे मन में यह सवाल बार-बार आता था कि आखिर खून आसानी से क्यों उपलब्ध नहीं है। जिसके बाद मुझे यह समझ आया कि अगर मैं अपने प्रशंसकों (फैन्स) को रक्तदान के लिए प्रेरित करूं, तो यह मेरे लिए बहुत ही मजबूत सामाजिक काम करने जैसा होगा। उस दिन जो अपील मैंने की थी, उसने लाखों लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जब भी कहीं रक्तदान की बात होती है और उसमें मेरा नाम लिया जाता है, तो मैं इसे अपने पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्मों का फल मानता हूं।

चिरंजीवी ने एक घटना को याद करते हुए बताया, "एक बार एक नेता ने बिना किसी कारण मेरे खिलाफ अपमानजनक बातें कही थीं, जिसके बाद, वह नेता नेता किसी दूसरी जगह गया, तो वहां एक महिला ने उसके सामने आकर पूछा कि उसने मेरे बारे में बुरा क्यों कहा। मुझे वो महिला कोई सामान्य प्रशंसक नहीं लगी, तो मैंने पता लगाया कि वह कौन है। एक पत्रकार मित्र से मुझे पता चला कि वह एक ऐसी मां है, जिसका बच्चा समय पर चिरंजीवी ब्लड बैंक से खून मिलने की वजह से बच गया था। उसकी बातें मेरे दिल को छू गई। हर कोई मुझसे पूछता है कि मैं आलोचनाओं का जवाब क्यों नहीं देता। मैं कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि मैंने जो अच्छे काम किए हैं और जो मेरे फैन्स का मुझसे प्यार है, वही मेरी सबसे बड़ी ढाल है। उस महिला के बोलने के बाद उस नेता ने फिर कभी मेरे खिलाफ कुछ गलत नहीं कहा।"

सुपरहीरो तेजा सज्जा और अभिनेत्री सम्युक्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस रक्तदान कार्यक्रम में 800 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। जो खून जमा हुआ है, उसे भारतीय सेना को दिया जाएगा।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी