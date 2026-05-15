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माधुरी दीक्षित की क्राइम-कॉमेडी फिल्म ‘मां बहन’ 4 जून को होगी रिलीज

माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की ‘मां बहन’ 4 जून को होगी रिलीज
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 10:35 AM
माधुरी दीक्षित की क्राइम-कॉमेडी फिल्म ‘मां बहन’ 4 जून को होगी रिलीज

मुंबई: माधुरी दीक्षित के 59वें जन्मदिन के अवसर पर एक मनोरंजक अपराध-हास्य फिल्म ‘मां बहन’ के निर्माताओं ने घोषणा की है कि यह फिल्म 4 जून को स्ट्रीमिंग मंच नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

माधुरी दीक्षित के साथ इस फिल्म में तृप्ति डिमरी, धरना दुर्गा और रवि किशन भी अहम भूमिकाओं में हैं। इनके साथ गीतांजलि कुलकर्णी, अरुणोदय सिंह और शार्दुल भारद्वाज भी शामिल हैं।

4 जून को रिलीज होने वाले सीरियल ‘मां बहन’ के केंद्र में रेखा नाम की एक मां है, जो पहले से ही कई जिम्मेदारियां संभाल रही है। तभी उसकी जिंदगी में एक बड़ा झटका आता है, उसकी रसोई में एक लाश मिलती है। अपनी दो बेटियों, जया (जिम्मेदार) और सुषमा (मनमौजी), के साथ यह तिकड़ी जल्दी सोचने, उससे भी तेज झूठ बोलने और किसी तरह अपने जिज्ञासु पड़ोसियों को सच्चाई पता लगाने से रोकने की कोशिश करती है।

यह फिल्म अबंडेंटिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन और ओपनिंग इमेज फिल्म्स के सहयोग से बनी है। इसका निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है, जिन्होंने ‘तुम्हारी सुलु’ और ‘जलसा’ जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है।

अबंडेंटिया एंटरटेनमेंट के संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने कहा, “मां बहन एक ऐसी कहानी है, जो अपने साहसिक विषय के कारण आपको बांधे रखती है और अपनी भावनात्मक सच्चाई के कारण लंबे समय तक याद रहती है।”

उन्होंने कहा, “अराजकता और हास्य के बीच परिवार, समाज और इस भेदभावपूर्ण दुनिया में जीने के लिए लोगों द्वारा लिए गए फैसलों की एक गहरी मानवीय कहानी छिपी है। अबंडेंटिया में हमें सबसे ज्यादा खुशी एक ऐसी दुनिया बनाने में मिली, जो बेहद मनोरंजक होने के साथ-साथ तुरंत ही लोगों से जुड़ सके और हां, सुरेश त्रिवेणी के साथ एक बार फिर काम करने का अवसर मिलना भी हमारे लिए बहुत खास था।”

नेटफ्लिक्स इंडिया की ओरिजिनल फिल्मों की निदेशक रुचिका कपूर शेख ने कहा, “मां बहन हमारे बढ़ते हुए मनोरंजक संग्रह में एक बहुत खास जोड़ है। यह एक मजेदार कॉमेडी है, जो हंसी से शुरू होती है और आगे चलकर अप्रत्याशित और रोमांचक मोड़ लेती है।”

निर्देशक सुरेश त्रिवेणी की संवेदनशील दृष्टि और वास्तविक गहराई वाले किरदारों को गढ़ने की उनकी क्षमता के साथ, यह फिल्म माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धरना दुर्गा की शानदार तिकड़ी को रवि किशन के साथ नए और अलग किरदारों में एक साथ लाती है।

--आईएएनएस

 

 

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