Madhuri Dixit Interview : मूवी 'त्रिदेव' से लेकर फेबरेट डांसर तक, माधुरी दीक्षित ने खोले कई राज, कपिल शर्मा ने शेयर किया वीडियो

कपिल शर्मा शो में माधुरी-जैकी की नोकझोंक, 90s फिल्मों की यादें ताजा
Feb 25, 2026, 05:45 AM
मूवी 'त्रिदेव' से लेकर फेबरेट डांसर तक, माधुरी दीक्षित ने खोले कई राज, कपिल शर्मा ने शेयर किया वीडियो

मुंबई: हिंदी सिनेमा के 90 के दशक की यादें आज भी युवाओं के दिलों में ताजा हैं। इस दौर में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुईं, जिसे देखना या उनसे जुड़े किस्सों के बारे में जानना लोगों को काफी पसंद आता है। इसी बीच 'द कपिल शर्मा शो' में गेस्ट बनकर आई एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने मूवी 'त्रिदेव' से लेकर फेबरेट डांसर तक कई दिलचस्प किस्से शेयर किए।

इसे लेकर हिंदी मनोरंजन के 'कॉमेडी किंग' कहे जाने वाले प्रसिद्ध स्टैंड-अप कमीडियन, टीवी होस्ट और अभिनेता कपिल शर्मा ने मंगलवार को अपने यूट्यूब चैनल से 9 मिनट और 56 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अभिनेता जैकी श्रॉफ और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित उनके पॉपुलर 'द कपिल शर्मा शो' में आए हुए हैं। वीडियो की शुरुआत बचे हुए कंटेंट के नाम से होती है, जहां आगे अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी नजर आते हैं।

वीडियो में कपिल, जैकी श्रॉफ को दादा कहकर सवाल पूछते हैं कि आप दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है, लेकिन कितने दिनों बाद आपकी आमने-सामने मुलाकात हुई है? फिर कपिल ने पूछा कि आप दोनों की साथ में लास्ट फिल्म कौन सी थी, जिसका जवाब देते हुए माधुरी ने कहा कि शायद '100 डेज' थी।

इसके बाद अर्चना पूरन जैकी श्रॉफ को जग्गू कहकर उनकी तारीफ करती हैं कि आप जैसे पहले थे, वैसे ही आज भी हैं। इस पर जैकी कहते हैं, "मैं कोशिश करता हूं कि आज की तरह बात करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा।"

आगे वीडियो में मूवी 'त्रिदेव' की बात होती है, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह और सनी देओल मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म की बात करते हुए अभिनेत्री ने नसीरुद्दीन शाह के डांस की तारीफ की और उन्हें नंबर 1 पॉइंट दिए।

वीडियो में आगे अर्चना पूरन माधुरी से पूछती हैं कि पूरी दुनिया आपके डांसिंग की फैन है, लेकिन आप किनके डांस की फैन हो? इसका जवाब देते हुए उन्होंने 'वैजयंती माला' का नाम लिया। अभिनेत्री ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, "क्या कमाल की डांसर है वो। चाहे वेस्टर्न, इंडियन, क्लासिकल या सेमी क्लासिकल हो, वो डांस के हर स्टाइल को बहुत ही खूबसूरती के साथ करती हैं।"

वहीं, फेवरेट कोरियोग्राफर के सवाल का जवाब देते हुए माधुरी ने 'सरोज खान' का नाम लिया। इसी बीच उन्होंने 'प्रभु देवा' का भी नाम लिया और बीते दिनों के लम्हों पर बातें कीं। फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने जैकी श्रॉफ के कुकिंग वीडियो और हुनर की तारीफ करते हुए उनसे पूछा, "आपने ये सब कहां से सीखा?" तो जैकी श्रॉफ ने इसका श्रेय अपनी मां को दिया।

आगे जैकी श्रॉफ की 1983 में रिलीज हुई मूवी 'हीरो' की बात हुई। इसके बाद माधुरी ने फैन की ख्वाहिश पर जैकी श्रॉफ की एक्टिंग की, जहां उन्होंने एक्टर के कुकिंग व्लॉग का अभिनय किया। वीडियो पूरी तरह हंसी-ठिठोली और मजेदार सवालों से भरा हुआ है। फैंस इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और कुछ ही घंटे में हजारों व्यूज आ चुके हैं। वहीं, लाइक्स और कमेंट का सिलसिला लगातार जारी है।

--आईएएनएस

 

 

