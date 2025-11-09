मनोरंजन

Madhuri Dixit Video : 'बस एक पल', वादियों की खूबसूरती में खोईं माधुरी दीक्षित

Nov 10, 2025, 07:10 AM
'बस एक पल', वादियों की खूबसूरती में खोईं माधुरी दीक्षित

मुंबई: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित काम से ब्रेक लेकर खूबसूरत वादियों में पल बिताती नजर आईं। रविवार को सोशल मीडिया पर वीडियो को पोस्ट कर उन्होंने फैंस को झलक दिखाई।

माधुरी, अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के ऐसे मोमेंट्स शेयर कर अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो को पोस्ट करते हुए माधुरी ने कैप्शन में लिखा, "ये वादियां, ये खामोशी, और बस एक पल।" पहाड़ी वादियों और हरियाली के बीच शांति के पल बिताती माधुरी का यह वीडियो देखते ही बन रहा है, जिसमें वह ब्लैक कलर के ऊनी ड्रेस में पहाड़ों की हरियाली और खुले आसमान के नजारों के बीच खामोशी में खोई नजर आईं।

माधुरी की पोस्ट पर फैंस कमेंट्स करते नजर आए। एक फैन ने लिखा, "माधुरी मैम, आपकी मुस्कान ही इस खामोशी को और खूबसूरत बना देती है।" वहीं दूसरे ने कहा, "वादियों में आपका खूबसूरत पल।" तीसरे ने लिखा, "कितनी सुंदर हैं ये वादियां और आपके होने से और भी सुंदर बन गया।"

वर्कफ्रंट की बात करें तो माधुरी 'भूल भुलैया 3' में नजर आईं, जिसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और तृप्ति डिमरी के साथ उनका रोल खूब सराहा गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। साल 2024 में वे अपनी मराठी प्रोडक्शन 'पंचक' में भी दिखीं, जो एक कॉमेडी ड्रामा है।

उनकी अपकमिंग वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' हैं। यह नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है, जिसमें माधुरी पहली बार सीरियल किलर का नेगेटिव रोल निभा रही हैं। डायरेक्टर नागेश कुकूनूर के डायरेक्शन में बनी यह सीरीज फ्रेंच शो का रीमेक है।

माधुरी डांस रियलिटी शो 'डांस दीवाने' का भी बतौर जज हिस्सा रह चुकी हैं।

--आईएएनएस

एमटी/एएस

 

