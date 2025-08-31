Kahin Aag Lage Lag Jaave: टॉलीवुड एक्टर मंचू मनोज ने 72 फुट ऊंचे इको-फ्रेंडली गणपति के दर्शन किए

मनोरंजन

Aug 31, 2025, 10:26 AM
टॉलीवुड एक्टर मंचू मनोज ने 72 फुट ऊंचे इको-फ्रेंडली गणपति के दर्शन किए

विजयवाड़ा:  टॉलीवुड फिल्म अभिनेता मंचू मनोज ने शनिवार को विजयवाड़ा में 72 फुट ऊंचे ईको-फ्रेंडली गणपति के दर्शन किए। मंचू मनोज का मानना है कि प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी चिंता का विषय है, ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी परंपराओं का पालन करते हुए ईको-फ्रेंडली प्रथाओं को भी अपनाएं।

72 फुट की इस मूर्ति में गणेश भगवान बैठी हुई मुद्रा में हैं। इस ईको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमा को बनाने में करीब 120 दिनों का समय लगा है, जिसके लिए दिन-रात मेहनत की गई।

फिल्म अभिनेता मंचू मनोज ने पत्रकारों से कहा, "विजयवाड़ा आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहां की सबसे खास बात विनायक गणेश जी की मूर्ति है, जो पूरी तरह से ईको-फ्रेंडली है। यहां मिट्टी, नारियल के रेशों और अन्य प्राकृतिक तत्वों से 72 फुट की शानदार गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है।"

मंचू मनोज ने इसे शानदार पहल बताते हुए कहा, "ऐसे समय में, जब प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी चिंता का विषय है, यह जरूरी है कि हम अपनी परंपराओं का पालन करते हुए पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को भी अपनाएं। इस तरह, हम आगे की पीढ़ी के लिए एक बेहतर समाज और एक स्वस्थ दुनिया सुनिश्चित कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं आयोजकों और इसमें शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसे संभव बनाया। मेरी कामना है कि हर राज्य, हर शहर और हर कस्बे में इस पहल से प्रेरणा लेकर हानिकारक या प्रदूषणकारी सामग्रियों का उपयोग किए बिना सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जाएं।"

अभिनेता ने कहा, "मैं सरकार, पुलिस विभाग और आयोजकों की इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराने और बिना किसी को असुविधा पहुंचाए सब कुछ इतनी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सराहना करता हूं। इस शुभ अवसर पर मैं सभी के सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं।"

इस मौके पर टॉलीवुड अभिनेता ने अपनी अपकमिंग मूवी मिराई का जिक्र भी किया, जो 12 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। मंचू मनोज ने बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर करीब तीन साल कड़ी मेहनत की है। निर्देशक कार्तिक अविनाश और पीपुल्स मीडिया विश्वा इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

इस फिल्म में मंचू मनोज ब्लैक स्क्वाड के रूप में नजर आएंगे, जबकि श्री तेजा सुपर योद्धा के रूप में दिखेंगे। मंचू मनोज फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। इसके साथ ही वह फैंस के प्यार और समर्थन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि भारी संख्या में दर्शक इस फिल्म को देखने पहुंचेंगे।

 

 

