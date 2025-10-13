मनोरंजन

Made In Korea Movie : मैंने 'मेड इन कोरिया' पर काम शुरू करने से पहले कभी कोई के-ड्रामा नहीं देखा था: रा कार्तिक

प्रियंका मोहन स्टारर ‘मेड इन कोरिया’ में दिखेगा भारत और कोरिया का सांस्कृतिक संगम
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 13, 2025, 05:39 PM
मैंने 'मेड इन कोरिया' पर काम शुरू करने से पहले कभी कोई के-ड्रामा नहीं देखा था: रा कार्तिक

मुंबई: तमिल फिल्म 'मेड इन कोरिया' का पहला पोस्टर जारी हो गया है। इसमें दक्षिण भारत और कोरिया की संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। फिल्म में प्रियंका मोहन मुख्य भूमिका निभा रही हैं। इसके निर्देशक रा कार्तिक हैं।

फिल्म के निर्देशक रा कार्तिक ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म 'मेड इन कोरिया' में काम करने से पहले उन्होंने कभी भी कोई के-ड्रामा या फिर के-पॉप सॉन्ग नहीं देखा था। कार्तिक ने यह भी बताया कि कैसे इस फिल्म में दक्षिण भारत और कोरियाई संस्कृति के बीच के अंतर को फिल्म में डालने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कोरियन और भारतीय संस्कृति में बहुत सी समानताएं हैं, जिनके बारे में जानकर वह बहुत हैरान हुए थे।

रा कार्तिक ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, "पिछले एक दशक में कोरियाई संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को काफी प्रभावित किया है। निजी तौर पर मैंने मेड इन कोरिया पर काम शुरू करने से पहले कभी कोई के-ड्रामा या के-पॉप गाना नहीं देखा था। अपनी रिसर्च के दौरान मैं कोरियाई और तमिल विरासत के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक समानताओं को जानने के लिए उत्सुक था। इसी जिज्ञासा ने मुझे एक ऐसी कहानी कहने के लिए प्रेरित किया जो मेरे दिल को छू गई। 'मेड इन कोरिया' जीवन के एक पहलू को दर्शाता है, जो आशा और खुशी से रचा गया है और इस अनोखे सांस्कृतिक बंधन का जश्न मनाता है।"

'मेड इन कोरिया' शेनबा की कहानी है, जो अपने प्रेमी के साथ कोरिया जाने का सपना देखती है, लेकिन उसे धोखा मिलता है और अकेले उसे सियोल जाना पड़ता है। यहां वह अकेलेपन और सांस्कृतिक चुनौतियों से जूझती है। यहां उसे जीवन का नया सबक मिलता है और अपने नए दोस्तों के साथ जीवन भर के लिए एक रिश्ता बनाती है।

अभिनेत्री प्रियंका मोहन ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, "इस प्रोजेक्ट की कहानी और विशिष्टता ने मुझे इसकी ओर खींचा। यह एक शानदार कहानी है जिसने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। कोरियाई नाटकों की हमेशा से सराहना करने वाली एक व्यक्ति के रूप में भारत-कोरियाई सहयोग का हिस्सा बनने का अवसर रोमांचक और सार्थक दोनों था।"

यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी, मेकर्स जल्द ही इसकी रिलीज डेट शेयर करेंगे।

 

 

Indian Korean CollaborationKorean cultureMade In KoreaNetflix ReleaseTamil cinemaRa KarthikPriyanka Mohan

Related posts

Loading...

More from author

Loading...