मीडिया पर भड़कीं आलिया भट्ट, घर की तस्वीरें हटाने के लिए लिखा पोस्ट

Aug 27, 2025, 04:51 AM

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड के मोस्ट फेमस कपल में शामिल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के घर की तस्वीरें सोशल मीडिया सहित कई वेबसाइट्स पर वायरल हैं। इसमें उनके निर्माणाधीन घर का वीडियो और लोकेशन भी शामिल है।

इसे देखने के बाद आलिया भट्ट का गुस्सा मीडिया और लोगों पर फूटा है। उन्होंने इसे निजता का हनन बताया और इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा।

आलिया भट्ट ने इस पोस्ट में लिखा, "मैं समझती हूं कि मुंबई जैसे शहर में जगह कम हैं, कभी-कभी आपकी खिड़की से किसी और के घर का नजारा दिखता है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि किसी को किसी के घर का वीडियो बनाकर उसे ऑनलाइन शेयर करने का अधिकार है। हमारा घर निर्माणाधीन है, हमारी जानकारी या सहमति के बिना कई मीडिया द्वारा उसका वीडियो रिकॉर्ड और प्रसारित किया गया है। यह निजता का स्पष्ट उल्लंघन और एक गंभीर सुरक्षा मुद्दा है। बिना अनुमति इस तरह वीडियो बनाना या उसकी तस्वीरें लेना कंटेंट नहीं, सीमा को लांघना है। इसे कभी भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए।"

अभिनेत्री ने आगे लिखा, ''जरा सोचिए, क्या आप अपने घर के अंदर के वीडियो को बिना आपकी जानकारी के सार्वजनिक रूप से शेयर किए जाने को बर्दाश्त करेंगे? हममें से कोई भी ऐसा नहीं करेगा। मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको ऑनलाइन ऐसी कोई सामग्री दिखाई दे, तो कृपया उसे आगे न बढ़ाएं या शेयर न करें। और, मीडिया के हमारे उन दोस्तों से भी, जिन्होंने ये तस्वीरें और वीडियो प्रकाशित, मैं उनसे आग्रह करती हूं कि वो इन्हें जल्द से जल्द हटा दें। धन्यवाद।''

बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के इस घर की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए है। यह मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में है। इसमें कभी राज कपूर और कृष्णा राज कपूर रहा करते थे। 1980 के दशक में यह ऋषि कपूर और नीतू कपूर के पास चला गया। कहा जा रहा है कि बंगले को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। कपल इस घर में नवंबर में शिफ्ट हो सकता है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

