'मिडिल क्लास फैमिली की प्यारी बातें'... अनुपम खेर ने मां और भाई के साथ पोस्ट किया दिल छूने वाला वीडियो

Sep 07, 2025, 02:02 PM

मुंबई, 7 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मां दुलारी खेर के साथ मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, जो उनके चाहने वालों को खूब पसंद आते हैं। अनुपम खेर ने रविवार को एक नया वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें वे अपनी मां और बड़े भाई राजू खेर के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं।

यह वीडियो मनोरंजन से भरपूर है। इस वीडियो की शुरुआत अनुपम खेर की मां दुलारी से होती है, जिनसे अभिनेता बड़े ही प्यार से पूछते हैं, "क्या सोच रही हो माता?"

इसके बाद मां-बेटे के बीच हल्की-फुल्की और मजेदार बातचीत शुरू हो जाती है, जिसमें घरेलू बातों की मिठास झलकती है।

वीडियो में अनुपम के बड़े भाई राजू खेर भी नजर आते हैं, जो सोफे पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं।

बातचीत के दौरान अनुपम बताते हैं कि राजू खेर का जन्मदिन 11 सितंबर को है। वीडियो में दुलारी खेर यह कहती हैं कि अनुपम अपने बाएं हाथ में कुछ नहीं पहनते और उन्हें फैशन करने की सलाह देती हैं।

इस दौरान माहौल एकदम परिवारिक बना रहता है। वीडियो में एक मजेदार मोड़ तब आता है जब दुलारी खेर को शक होता है कि अनुपम उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनकी इस मासूम प्रतिक्रिया पर हर कोई मुस्कुरा उठता है।

अनुपम खेर ने इस वीडियो के साथ जो कैप्शन लिखा है, वह भी काफी प्यारा और दिल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लिखा, "माता का संडे स्पेशल: कल मिलने गया दुलारी को। शुरू हो गईं कि मैं लेफ्ट हैंड में कुछ नहीं पहनता हूं। वो चाहती है कि मैं फैशन करूं। और, आप सब के लिए खुशखबरी। राजू भाई साहब ने फुल पैंट पहनी हुई थी। मां के नजरिए से राजू ने वजन भी कम किया है... वैसे किया भी है… बाकी वही बातें जो मिडिल क्लास फैमिली में होती हैं। बीच में मां को शक भी हुआ कि मैं रिकॉर्ड कर रहा उनका वीडियो! देखिए और एंजॉय करिए।"

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

