मैडॉक फिल्म्स ने 'थामा' में फिर किया हॉरर-कॉमेडी का जादू! विक्की कौशल ने की जमकर तारीफ

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। 'स्त्री', 'स्त्री-2', और 'भेड़िया' जैसी फिल्में देने के बाद अब मैडॉक फिल्म्स की हॉरर-कॉमेडी 'थामा' का टीजर मंगलवार को रिलीज हो गया है। अभिनेता विक्की कौशल ने इसका टीजर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तारीफ की है।

विक्की कौशल ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर टीजर पोस्ट किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "बहुत शानदार।"

इसी के साथ ही उन्होंने मैडॉक फिल्म्स और फिल्म के कलाकारों आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी टैग किया।

'थामा' दिनेश विजन के मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की पहली लव स्टोरी है। टीजर की शुरुआत में आयुष्मान खुराना और रश्मिका को जंगल में दिखाया गया है। सवाल सुनाई देता है, 'रह पाओगी मेरे बिना? 100 साल तक।' जवाब मिलता है, '100 साल तो क्या, एक पल के लिए भी नहीं।' फिल्म लव स्टोरी है, लेकिन इसमें प्यार के साथ खूनी खेल भी शामिल हैं। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी आदित्य सरपोतदार ने संभाली है।

मैडॉक फिल्म्स ने अपने आइटम सॉन्ग्स से दर्शकों का दिल हमेशा जीता है। हाल ही में फिल्म के टीजर में मलाइका अरोड़ा की झलक ने फैंस के उत्साह को और भी बढ़ा दिया है। यह एक संकेत है कि फिल्म में दर्शकों को उनका धमाकेदार आइटम नंबर देखने को मिलेगा। मैडॉक फिल्म्स के कुछ सबसे पॉपुलर आइटम सॉन्ग्स में शामिल हैं स्त्री का 'कमरिया', भेड़िया का 'ठुमकेश्वरी', रूही का 'नदियों पार', और स्त्री-2 का 'आज की रात'।

फिल्म 'थामा' के जरिए आयुष्मान खुराना करीब दो साल बाद सिनेमाघरों में वापसी कर रहे हैं। यह फिल्म इस साल दीपावली के मौके पर दुनियाभर के थिएटर में दस्तक देगी। फिल्म के टीजर पर यूजर्स की सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है। घंटे भर में 'थामा' के टीजर को 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए थे। एक यूजर ने लिखा है, 'मैडॉक बॉलीवुड में राज कर रहा है। एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आने वाली है।'

एक यूजर ने लिखा, 'करीब दो साल बाद थिएटर में आयुष्मान को देखने के लिए उत्साहित हैं।' यूजर्स टीजर को एक नंबर बता रहे हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस