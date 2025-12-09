मनोरंजन

मुंबई: धर्मेंद्र की याद में इस्कॉन मंदिर में म्यूजिक नाइट का आयोजन, संजय निरुपम ने दी श्रद्धांजलि

Dec 09, 2025

मुंबई, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनके जाने के बाद परिवार समेत फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसक दुखी हैं। 1935 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। इंडस्ट्री के कई हस्तियों ने सोमवार को उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान धर्मेंद्र को याद करते हुए भावुक हो गए थे। मंच पर उनकी आंखें भर आई थीं। अभिनेता धर्मेंद्र की याद में मुंबई के जूहू में स्थित इस्कॉन मंदिर में म्यूजिक नाइट का आयोजन करवाया गया था। इस दौरान पूर्व सांसद संजय निरुपम ने भी इसमें शिरकत की और आईएएनएस से बातचीत की।

उन्होंने कहा, "धरम जी को पूरा देश याद कर रहा है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही उनका निधन हुआ था। वे एक बहुत बड़े और शानदार कलाकार थे। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले धरम जी को याद करने के लिए उनके गानों की यह म्यूजिक नाइट का आयोजन रखा गया है। मैं उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। वे जहां भी हों, खुश रहें।" कई बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में कई फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन उस जमाने में फिल्मों मे आना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था। धर्मेंद्र, अभिनेता दिलीप कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्हें देखकर ही फिल्मों में आने का फैसला किया था। इस बात का खुलासा सायरा बानो ने एक पोस्ट के जरिए किया था।

अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' है। फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है और निर्माण मैडॉक फिल्म्स और दिनेश विजन ने किया है। फिल्म में धर्मेंद्र ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल के किरदार में दिखेंगे।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

