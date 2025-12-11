मुंबई में कमरा नहीं मिलने पर जब दीप्ति नवल ने की चित्रांगदा सिंह की मदद, एक्ट्रेस ने सुनाया किस्सा

मुंबई, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की चमक-दमक के बीच कई ऐसे किस्से छिपे होते हैं जो कलाकारों के संघर्ष, उनकी दोस्ती और उनके सफर को और भी खास बना देते हैं। अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह ने भी ऐसे ही अनुभवों से गुजरकर सफलता हासिल की है। इन दिनों वह अपनी नई फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' को लेकर चर्चा में हैं।

फिल्म में उनके साथ दीप्ति नवल और रेवती जैसी बेहतरीन अभिनेत्रियां हैं। इस बीच उन्होंने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में करियर के शुरुआती दिनों को याद किया, जिसमें दीप्ति नवल ने उनकी मदद की थी।

चित्रांगदा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, ''जब मैं पहली बार मुंबई आई थी, तब मुझे रहने को कोई कमरा नहीं मिल रहा था। उस वक्त दीप्ति नवल ने मेरी मदद की। स्थायी रूप से मुंबई शिफ्ट होने से पहले मैं कुछ दिन उनके घर में रुकी थी। इस छोटी-सी मदद से मेरे दिल में उनकी एक खास जगह बन गई। शुरुआत से ही वह मेरी यात्रा का एक भावनात्मक हिस्सा रही हैं, इसलिए आज उनके साथ फिर से स्क्रीन साझा करना मेरे लिए बेहद खास एहसास है।''

चित्रांगदा ने कहा, "जब इतने साल बाद मैंने दीप्ति नवल और रेवती जैसे अनुभवी कलाकारों के साथ शूटिंग की, तो यह मेरे लिए सीखने और समझने से भरा अनुभव बन गया। एक एक्टर के तौर पर जब आपको किसी सीनियर कलाकार के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से आप उनकी शैली, उनकी बारीकियों, उनके डायलॉग बोलने के अंदाज और उनके चेहरे के हाव-भाव को और ध्यान से देखने लगते हो। मैंने सेट पर हर दिन कुछ नया सीखा और पूरे अनुभव का दिल से आनंद लिया।"

दीप्ति नवल के साथ अपनी बॉन्डिंग के बारे में बात करते हुए चित्रांगदा ने कहा, ''मेरा उनके साथ रिश्ता सिर्फ एक सहकर्मी का नहीं, बल्कि एक निजी जुड़ाव का है। मैंने पहली फिल्म 'इंकार' में उनके साथ काम किया था। मैं उन्हें बहुत करीब से जानती हूं। सेट पर उनकी मौजूदगी मेरे लिए हमेशा सहज और भरोसे से भरी रही है, इसलिए नई फिल्म में दोबारा उनके साथ काम करना एक खूबसूरत सफर की तरह लगता है।''

चित्रांगदा ने अभिनेत्री रेवती की भी प्रशंसा की और कहा, "मुझे फिल्म 'लव' का किरदार मैगी हमेशा बेहद पसंद रहा है। जब मैं उनसे पहली बार फिल्म के सेट पर मिली, तो सबसे पहले मैंने उसी किरदार की बात की। उन्होंने भी बड़े उत्साह से उस फिल्म की शूटिंग से जुड़े किस्से सुनाए।"

'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' 19 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

--आईएएनएस

पीके/डीकेपी