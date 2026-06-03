मुंबई में 45 साल के सफर पर अनुपम खेर ने जताया आभार, बोले- सपनों के शहर ने मुझे गढ़ा

मुंबई, 3 जून (आईएएनएस)। अभिनेता अनुपम खेर अपने काम से जुड़े अपडेट के साथ ही जिंदगी से जुड़े किस्से-कहानियों को साझा कर प्रशंसकों से जुड़े रहते हैं। अपने लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने बताया कि सपनों के शहर यानी मुंबई में उन्हें 45 साल हो चुके हैं।सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने मुंबई को धन्यवाद देते हुए शहर के साथ जुड़े अपने सफर को याद किया।

Read More

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, “डियर मुंबई, 3 जून 1981 को सपनों से भरी आंखों और उम्मीदों भरे दिल के साथ मैं तुम्हारे पास आया था। आज तुम्हारे साथ 45 साल पूरे कर रहा हूं।”

अनुपम खेर ने मुंबई की प्रशंसा करते हुए इसे उदार शहर बताया। उन्होंने कहा, "इस शहर ने शिमला के एक साधारण लड़के को अपनी बाहों में जगह दी। संघर्ष दिए, सफलताएं दी, ठोकरें दी और उनसे सीखने की ताकत भी दी। यह शहर हर किसी को अपनाता है और उसे अपना एहसास कराता है। तुम्हारा दिल दुनिया के किसी भी शहर से बड़ा है।” उन्होंने मां मुंबा देवी का भी आभार जताया, जिनके नाम पर शहर का नाम पड़ा है।

वीडियो में अनुपम खेर भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, “जेब में ना के बराबर पैसे थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। मुंबई ने मुझे सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि मुझे गढ़ा है।” उन्होंने बताया कि शहर ने उन्हें संघर्ष दिए जिसने उन्हें मजबूत बनाया, सफलता दी लेकिन विनम्रता भी सिखाई।

अनुपम खेर ने मुंबई की लोकल ट्रेनों का जिक्र करते हुए कहा कि उनसे उन्होंने इंसानों को समझना सीखा। सड़कों पर चलते आम आदमी ने उन्हें धैर्य सिखाया। यह शहर मुझे लगातार प्रेरणा देता है कि जीवन में बेहतर करने की कोशिश कभी रुकनी नहीं चाहिए।”

45 साल बाद भी वे मुंबई से सीख रहे हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को भी धन्यवाद दिया, लेकिन आज उन्होंने खास तौर पर उस शहर को याद किया जिसने एक छोटे शहर से आए लड़के को सपने देखने की हिम्मत दी। अनुपम खेर ने मुंबई को सलाम करते हुए कहा, “बहुत-बहुत धन्यवाद मुंबई।

--आईएएनएस

एमटी/एएस