मुंबई एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में दिखीं मौनी रॉय, भीड़ से बचने के लिए सुरक्षा जांच के दौरान बदली लाइन

मुंबई, 18 मई (आईएएनएस)। अभिनेत्री मौनी रॉय इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं, जिसे लेकर वह हर सवाल का सामना करने के बजाय उसे नजरअंदाज करना पसंद कर रही हैं। ऐसा ही कुछ सोमवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर देखने को मिला।

दरअसल, अभिनेत्री इंटरनेशनल टर्मिनल के अंदर जाते हुए काफी जल्दी में नजर आ रही थीं। काले रंग के आउटफिट में मौनी काफी स्टाइलिश दिख रही थीं। वह अपने साथ एक किताब, मोबाइल फोन और पासपोर्ट लिए तेजी से अंदर की ओर बढ़ गईं।

उन्होंने एयरपोर्ट पर मौजूद पैपराजी को पोज देने के बजाय उनसे बचने की कोशिश की। मौनी भीड़ के बीच एंट्री गेट से होते हुए समय पर अंदर पहुंचने की कोशिश करती नजर आईं। वहीं, सिक्योरिटी चेक-इन के दौरान भी भीड़ से बचने के लिए उन्होंने अपनी लाइन बदल ली।

बता दें कि अभिनेत्री मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार के अलग होने की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों पति -पत्नी ने कुछ समय पहले ही जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके अपने अलग होने की बात कन्फर्म की थी। इससे पहले मौनी और उनकी करीबी दोस्त दिशा पाटनी ने सूरज को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था, जिसके बाद उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियों को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं।

ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच दूरी की मुख्य वजह उनकी 'लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज' है, क्योंकि सूरज दुबई में रहते हैं, जबकि मौनी काम के सिलसिले में मुंबई में रहती हैं।

बता दें कि मौनी रॉय ने तीन साल तक डेट करने के बाद 22 जनवरी 2022 को बिजनेसमैन सूरज नांबियार से गोवा में शादी की थी। इस जोड़े ने मलयाली और बंगाली दोनों रीति-रिवाजों से शादी की थी, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। यह शादी गोवा के हिल्टन गोवा रिसॉर्ट में हुई थी। सुबह मलयाली रीति-रिवाजों से और शाम को बंगाली रीति-रिवाजों से शादी संपन्न हुई थी।

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