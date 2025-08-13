मां तेजी बच्चन की तस्वीर शेयर कर बिग बी ने लिखा, 'आपका आशीर्वाद सदा बना रहे'

मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी मां को याद करते हुए बुधवार को सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की है।

अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मां तेजी बच्चन की तस्वीर पोस्ट की। वहीं, तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, "दुनिया की सबसे खूबसूरत मां।" इसी के साथ अभिनेता ने इसके कैप्शन में लिखा, "मां को नमन; आपका आशीर्वाद सदा बना रहे हम पर।"

अमिताभ बच्चन की मां का नाम तेजी बच्चन है। वह जानी-मानी सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थीं। वह दिल्ली और इलाहाबाद में कई ग्रुप्स के साथ परफॉर्मेंस करती रही थीं।

अभिनेता अक्सर सोशल मीडिया या फिर अपने ब्लॉग पर कुछ-न-कुछ पोस्ट करते रहते हैं, इससे पहले अभिनेता ने अपने ब्लॉग में माता-पिता के द्वारा दिए गए 'संस्कारों' के लिए आभार जताया था।

अमिताभ ने ब्लॉग में 'संस्कार' के बारे में बात करते हुए लिखा था, ''हिंदू परंपरा में 'संस्कार' का मतलब होता है, वो खास रीति-रिवाज और विधियां, जो इंसान के जीवन में अलग-अलग मौकों पर की जाती हैं। इनका मकसद इंसान के शरीर, मन और सोच को शुद्ध करना और उनके अच्छे चरित्र और व्यक्तित्व को बनाना होता है।''

अमिताभ ने कहा, ''संस्कार एक तरीका है जिससे हमारे सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं और विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। इससे समाज में एकता बनी रहती है और हमारी परंपराएं आगे बढ़ती रहती हैं।''

उन्होंने कहा, ''हमारे जीवन में, खासकर बचपन के दिनों में, मां और बाबूजी ने हमेशा संस्कारों को बहुत महत्व दिया। यह एक सुंदर गुण है, जो हमारे अंदर बचपन से डाला गया।''

अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में लिखा कि संस्कार हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, जो हमें हमारे बुजुर्गों और पीढ़ियों से सीख के रूप में मिली है। हम सब इन संस्कारों को बहुत संभालकर रखते हैं, जैसे यह कोई कीमती तोहफा हो।

