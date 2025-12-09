'मैं शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी जिंदगी में हैं', आर माधवन ने खास दोस्त के लिए लिखा नोट

चेन्नई, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। अभिनेता आर माधवन और निर्माता विजय मूलन के बीच की दोस्ती और पेशेवर रिश्ता पिछले कुछ समय से चर्चा में है। इस बीच माधवन ने सोमवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर विजय मूलन के जन्मदिन पर एक बेहद भावनात्मक संदेश पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि विजय में उन्होंने वह विश्वास देखा है, जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर माधवन ने लिखा, ''मेरे प्यारे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहा हूं कि आप मेरी जिंदगी में हैं, लेकिन हर गुजरते साल के साथ, मेरी जिंदगी में आपकी अहमियत और प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ता जाता है। मैं शायद ही किसी ऐसे इंसान से मिला हूं, जिसे मेरी काबिलियत पर इतना भरोसा हो। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं।''

उन्होंने लिखा, ''भगवान आपको आशीर्वाद दे और मैं दुआ करता हूं कि हमारी दोस्ती और रोमांचक सफर हमेशा ऐसे ही चलता रहे। लव यू, मेरे दोस्त।''

माधवन की आने वाली फिल्म 'जी.डी.एन.' सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। यह फिल्म भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और उद्योगपति गोपालस्वामी दोराईस्वामी नायडू के जीवन पर आधारित है। उन्हें भारत का 'एडिसन' कहा जाता है।

माधवन ने हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग पूरी की। इस फिल्म की शूटिंग का आखिरी शेड्यूल नवंबर में विदेश में पूरा किया गया था।

अक्टूबर में फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया गया, जिसमें माधवन को नायडू के किरदार में मेहनत करते हुए दिखाया गया। शुरुआत में उनका चेहरा वेल्डिंग शील्ड से ढका हुआ है, लेकिन बाद में शील्ड हटाने पर वह बुजुर्ग, साहसी और चश्मा लगाए हुए लुक में नजर आए। इस रूप में माधवन ने दर्शकों के सामने नायडू की गंभीरता, मेहनत और उनके अनूठे व्यक्तित्व को पेश किया।

माधवन ने टीजर के साथ कैप्शन में लिखा, ''यह कहानी है नायडू के अद्वितीय दृष्टिकोण, बड़े सपनों और अडिग संकल्प की।''

--आईएएनएस

पीके/एबीएम