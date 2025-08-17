'मैं, मेरा सच, और बिना झिझक...' अक्षरा सिंह के पोस्ट में दिखी आत्मविश्वास की झलक

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री अक्षरा सिंह हमेशा से ही अपने ग्लैमरस अंदाज और अनोखे स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनकी फैन फॉलोइंग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर वह काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में किए गए पोस्ट के चलते वह फैंस के बीच चर्चा में बनी हुई हैं। इस पोस्ट में उन्होंने खुद को एक नए अंदाज में पेश किया है।

अक्षरा सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में वह मल्टीकलर लहंगे में नजर आ रही हैं, जो उनके लुक को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहा है।

गले में उन्होंने चोकर नेक नेकपीस डाल रखा है, जो उनके ग्लैमरस लुक को परफेक्ट बनाता है। उनकी उंगलियों में बड़ी-बड़ी नगों से भरी अंगूठियां हैं, इससे उनके हाथों की खूबसूरती और भी बढ़ रही है। माथे पर लगी छोटी सी बिंदी और खुले बाल उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहे हैं।

हर तस्वीर में अक्षरा अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं। उन्होंने बेबाकी से वही बात कही है जिसके लिए वो जानी जाती हैं। उन्होंने इन तस्वीरों के साथ लिखा, "मैं, मेरा सच, और बिना झिझक के जो मैं हूं।"

फैंस इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे है। ज्यादातर लोग उनकी खूबसूरती और स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं।

एक फैन ने लिखा, 'आप हमेशा से ही मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस हैं'

दूसरे फैन ने लिखा, "बहुत खूब! आपका ये ग्लैमरस लुक और आपका कैप्शन दोनों ही जबरदस्त हैं। हमेशा आगे बढ़ती रहें।"

अन्य फैन ने लिखा, "अरे वाह, इतनी खूबसूरत स्टाइल! आपका ये अंदाज मुझे कायल कर गया।"

बता दें कि हाल ही में अक्षरा सिंह ने भोजपुरी सॉन्ग 'मैं बिजली बनूंगी' पर एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में वह शानदार एक्सप्रेशन के साथ डांस करती नजर आईं। ट्रेडिशनल लुक को लोगों ने काफी सराहा भी था।

--आईएएनएस

पीके/केआर