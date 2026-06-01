मां मोहिनी मणि को नम आंखों से दी गई विदाई, तमिल एक्टर अजित कुमार ने किया अंतिम संस्कार

चेन्नई, 31 मई (आईएएनएस)। तमिल सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता अजित कुमार की मां मोहिनी मणि का रविवार को चेन्नई में अंतिम संस्कार किया गया, जहां परिवार, रिश्तेदारों, फिल्मी हस्तियों और शुभचिंतकों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी।

84 वर्षीय मोहिनी मणि का शनिवार को उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया। वह चेन्नई के पलावक्कम स्थित अपने घर में रह रही थीं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और बढ़ती उम्र के कारण उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

बताया गया कि जब उनकी मां का निधन हुआ, उस समय अजित कुमार दुबई में थे। अभिनेता अपने पेशेवर कामों में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी मां के निधन की सूचना मिली, वह चेन्नई के लिए रवाना हो गए। निधन की खबर सामने आते ही तमिल फिल्म उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक नेताओं, फिल्मी कलाकारों और प्रशंसकों ने इस पर गहरा दुख व्यक्त किया।

अजित कुमार के पिता पी. सुब्रमण्यम का वर्ष 2023 में लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया था। इस दुख की घड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अजित कुमार के घर पहुंचे। उन्होंने अभिनेता और उनके परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

फिल्म जगत की कई प्रमुख हस्तियां भी मोहिनी मणि को श्रद्धांजलि देने पहुंचीं। अभिनेता और राजनेता आर. सरथकुमार, अभिनेता नासर और अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन समेत कई फिल्मी सितारों ने अजित कुमार के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। सभी ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

रविवार को मोहिनी मणि की अंतिम यात्रा इंजंबक्कम से शुरू हुई। अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बेसेंट नगर स्थित श्मशान घाट में अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गईं। अजित कुमार ने परिवार की परंपराओं के अनुसार अपनी मां को अंतिम विदाई दी।

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