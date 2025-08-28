'मैं खुद ही अपनी तलाश में हूं'...सुनील ग्रोवर के वीडियो ने छू लिया फैंस का दिल

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। टीवी से लेकर फिल्मों और ओटीटी तक अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और अभिनय से दिल जीतने वाले सुनील ग्रोवर एक बार फिर अपने एक खास सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। अपनी कॉमेडी से लोगों के चेहरे पर हंसी लाने वाले सुनील ग्रोवर इस बार एकदम अलग अंदाज में सामने आए।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह काफी शांत नजर आए।

वीडियो में सुनील का अंदाज बिल्कुल अलग है। इसमें सूरज आसमान में लालिमा बिखेर रहा है और सुनील ग्रोवर एक ऊंची खाली जगह पर टहलते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे से कोई उनका वीडियो बना रहा है। इस दौरान सफेद शर्ट पहने सुनील ग्रोवर पीछे मुड़कर भी देखते हैं और फिर एक दीवार के पास जाकर रुक जाते हैं।

वीडियो में सबसे खास बात ये है कि बैकग्राउंड में एक बेहद खूबसूरत गजल 'मैं खुद ही अपनी तलाश में हूं' प्ले हो रही है। वीडियो में सुनील ग्रोवर किसी गहरी सोच में दिख रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में सुनील ने लिखा- 'जय हो।'

बता दें कि मशहूर गायक उस्मान मीर ने 'मैं खुद ही अपनी तलाश में हूं' गजल को गाया है। ये गजल आत्मचिंतन, अकेलेपन और खुद को खोजने की भावना से जुड़ी है।

सुनील ग्रोवर के फैंस उनके इस पोस्ट पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, 'सर, आप हमेशा कुछ अलग करते हो।'

दूसरे फैन ने लिखा, 'इस वीडियो में जो शांति है, वो दिल को छू गई।'

वहीं कुछ यूजर्स ने पूछा कि ये वीडियो कहां शूट किया गया है।

--आईएएनएस

पीके/वीसी