मां के साथ 'अजीब दास्तां है ये' गाती नजर आईं आकांक्षा सिंह, बोल को लेकर हुई बहस

Aug 29, 2025, 01:09 AM

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री आकांक्षा सिंह ने गुरुवार को अपनी मां रेनू सेठ के साथ एक प्यारा सा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दोनों लोकप्रिय गाना 'अजीब दास्तां है ये' गाती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।

वीडियो की शुरुआत में आकांक्षा 'अजीब दास्तां है ये' गाने की कुछ पंक्तियां गाती हैं और बीच में रुक जाती हैं, लेकिन उनकी मां बिना रुके गाना आगे गाती रहती हैं। इस दौरान दोनों के बीच गाने के बोल को लेकर मजेदार बहस भी होती है, जिसमें एक्ट्रेस की मां उन्हें गलत गाने पर टोकती हैं और कहती है कि वह पहले भी ये लाइन गलत गा चुकी है और अब फिर से वही गलती कर रही है।

मां-बेटी की यह खट्टी-मीठी नोंकझोक, साथ गाना गाना, और हंसी-मजाक का यह वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

इस वीडियो के साथ आकांक्षा ने बेहद भावुक और प्यारा कैप्शन लिखा। उन्होंने लिखा, "जननी के साथ जैमिंग। उन्हें स्पॉटलाइट में होना चाहिए। आज जो कुछ भी मुझमें है, वो सब उन्हीं की वजह से है।"

आकांक्षा ने आगे लिखा कि उनकी मां ने उनका नाम 'आकांक्षा' इसलिए रखा ताकि वह अपने अधूरे सपनों को अपनी बेटी के जरिए पूरी कर सकें। वो खुद कभी अभिनय, मंच और कला के क्षेत्र में कदम रखना चाहती थीं, लेकिन शायद समय और परिस्थितियों ने उन्हें वो मौके नहीं दिए।

उन्होंने आगे लिखा, "यह जैमिंग सेशन तो बस यूं ही मजे-मस्ती के लिए था, जिसमें गाने के बोल को लेकर बहस, हंसी, गाना और ढेर सारा प्यार भरा समय शामिल था।"

कैप्शन के आखिर में उन्होंने लिखा कि अगर किसी को यह जानना हो कि उन्हें अभिनय और संगीत इतना स्वाभाविक रूप से कैसे आता है, तो जवाब है- उनकी मां। और, फिर उन्होंने बड़े ही गर्व से अपनी मां का नाम बताया- 'रेनू सेठ'...

बता दें कि 'अजीब दास्तां है ये' हिंदी सिनेमा का बेहद मशहूर गीत है, जो साल 1959 में आई फिल्म 'दिल अपना और प्रीत पराई' का हिस्सा है। इस गाने को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने गाया था, और इसके बोल शैलेन्द्र ने लिखे। इस गीत की धुन शंकर-जयकिशन की मशहूर जोड़ी ने तैयार की थी। फिल्म में इस गाने में मीना कुमारी नजर आईं। यह गाना आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है।

--आईएएनएस

