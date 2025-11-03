'मैं जो हूं, आपकी वजह से हूं', बर्थडे पर माता-पिता को याद कर इमोशनल हुईं ईशा देओल

मुंबई, 2 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ईशा देओल इन दिनों अपने जन्मदिन की खुशी में डूबी हैं। रविवार को वे अपना 44वां जन्मदिन बड़े प्यार भरे अंदाज से मना रही है।

खास बात ये है कि इस मौके पर उन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि अपने माता-पिता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के लिए दिल की बातें लिखीं। अपने पोस्ट में ईशा ने इस दिन को उनके नाम किया और कहा, 'मैं जो भी हूं, आप दोनों की वजह से हूं।' इस पर मनीषा कोइराला ने बेहद खूबसूरत कमेंट किया।

ईशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बचपन की एक प्यारी सी पुरानी तस्वीर साझा की। इस थ्रोबैक फोटो में छोटी सी ईशा अपने मां-पापा के साथ नजर आ रही हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अपनी नन्ही बिटिया को बेहद प्यार से देख रहे हैं, जबकि छोटी ईशा कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रही हैं।

इस फोटो के साथ ईशा ने अपने माता-पिता के लिए एक दिल को छू लेने वाला संदेश भी लिखा। उन्होंने कहा, ''मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, पापा और मम्मा।' इसके साथ उन्होंने 'किस', 'रेड हार्ट', 'बुरी नजर' और 'गले लगाने' वाले इमोजी का भी इस्तेमाल किया।

अपने माता-पिता को धन्यवाद देने के साथ-साथ ईशा ने अपने चाहने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सभी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने लिखा, "आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मजबूत रहिए।"

ईशा की इस पोस्ट पर कई हस्तियों ने प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने कमेंट करते हुए लिखा, 'प्यारा,' और साथ में कई दिल वाले इमोजी लगाए। इसके अलावा, कई फैंस ने भी उन्हें बर्थडे विश किया और इमोजी भी भेजे।

बता दें कि ईशा ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की 45वीं सालगिरह पर भी खूबसूरत तस्वीरों के साथ प्यार भरा पोस्ट किया था। इन तस्वीरों में धर्मेंद्र और हेमा दोनों मुस्कुराते नजर आए। ईशा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, ''हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा और पापा। आप मेरी दुनिया हैं। मैं आपसे प्यार करती हूं।''

ईशा देओल के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2002 में फिल्म 'कोई मेरे दिल से पूछे' से इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद वह फिल्म 'न तुम जानो न हम' में नजर आईं। 2003 में उन्होंने फिल्म 'एलओसी: कारगिल' में काम किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी करने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर से ब्रेक ले लिया था।

भरत तख्तानी ईशा के स्कूल के क्लासमेट थे। शादी के बाद उनकी दो बेटियां हुई, जिनका नाम राध्या और मिराया है। ईशा और भरत का शादी के 12 साल बाद तलाक हो गया है। इसके बाद अब वो अपने करियर पर फोकस कर रही हैं।

--आईएएनएस

पीके/एएस