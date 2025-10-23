मनोरंजन

मैं हर भूमिका में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं : नवाजुद्दीन सिद्दीकी

Oct 23, 2025, 04:48 PM

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लेटेस्ट फिल्म 'थामा' रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में वह यक्षासन नाम के विलेन का किरदार निभा रहे हैं। यह एक हॉरर-कॉमेडी मूवी है, जिसमें बेताल की दुनिया दिखाई गई है।

फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की जोड़ी है। इसे आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है। ‘थामा’ को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बात की। उन्होंने कहा कि वह हर किरदार में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, "मैं बहुत आभारी हूं कि लोग 'थामा' में मेरे किरदार यक्षासन को इतना पसंद कर रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो, मैं बस अपना काम करता हूं और जब दर्शक इसकी सराहना करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। उनका यह समर्थन मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है और मैं हर भूमिका में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं।"

इस फिल्म की टीम के साथ काम करने के अनुभव पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "इस सफर में मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं निर्देशक आदित्य सरपोतदार का। साथ ही मैं निर्माता दिनेश विजान को धन्यवाद कहना चाहता हूं। अमर कौशिक का भी आभार, आप सब ने इस कहानी को जिंदा कर दिया। सबसे बड़ा धन्यवाद सभी दर्शकों का, जिनके प्यार के बिना ये मुमकिन नहीं होता।"

इससे पहले 'थामा' के बारे में बात करते हुए अभिनेता आयुष्मान खुराना ने बताया कि 'थामा' को पहले दिन जो दर्शकों का प्यार मिला, उसने यह मिथक तोड़ा कि लोग दीपावली पर सिर्फ सीक्वल, रीमेक और बड़े सुपरस्टार की फिल्में देखना चाहते हैं।

उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, "मैं एक एंटरटेनर हूं, इसलिए दीपावली की इस बड़ी छुट्टी के दौरान लोगों को 'थामा' और मेरे अभिनय को पसंद करते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।"

उन्होंने आगे कहा, "जब निर्माता दिनेश विजान ने मुझे बताया कि 'थामा' दीपावली पर रिलीज हो रही है, तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि इस पल का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मेरी भी कोई फिल्म बड़े स्टार्स की तरह दीपावली पर रिलीज हो।"

यह फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

