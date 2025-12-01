मनोरंजन

'मैं चाहूंगी कि आप हर जन्म में मेरे बेटे बनो', उपासना सिंह ने खास अंदाज में मनाया बेटे का जन्मदिन

Dec 01, 2025, 04:21 AM

मुंबई, 30 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री उपासना सिंह ने हमेशा अभिनय और कॉमेडी के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है, लेकिन इस बार उन्होंने निजी जीवन की एक बेहद प्यारी झलक साझा की। रविवार को उन्होंने बेटे नानक सिंह के बचपन की यादों को सोशल मीडिया पर साझा किया और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया।

उपासना सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें नानक के जीवन की खूबसूरत यादें दिखाई गईं। वीडियो में छोटे नानक को अपनी मां के कंधों पर बैठा हुआ और खेलते-खिलखिलाते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा, हाल की तस्वीरों में नानक स्टाइलिश और आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। वीडियो में नानक को अपनी मां को केक खिलाते हुए भी देखा जा सकता है।

वीडियो के साथ उपासना सिंह ने कैप्शन में लिखा, ''जन्मदिन मुबारक हो नानक, आप मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हैं। अगर मुझे फिर से जन्म मिले, तो मैं हर बार यही प्रार्थना करूंगी कि नानक आप मेरे बेटे हों।''

उन्होंने लिखा, ''एक मां के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होती है कि उसका बेटा इतना प्यार करने वाला, समझदार और देखभाल करने वाला हो। आपका जीवन लंबा हो और हर दिन खुशियों और सफलता से भरा रहे।''

नानक सिंह ने पंजाबी सिनेमा में फिल्म 'बाई जी कुट्टंगे' के जरिए डेब्यू किया था। इस फिल्म को समीप कांग ने निर्देशित किया। इसमें हरनाज कौर, देव खरौद, गुरप्रीत घुग्गी, सैबी सूरी और हॉबी धालीवाल जैसे कलाकार अहम किरदारों में नजर आए थे।

उपासना सिंह हिंदी और पंजाबी फिल्मों में सक्रिय हैं। उन्होंने 1997 की फिल्म 'जुदाई' में शानदार किरदार निभाया था। इसके बाद उन्हें टीवी शो 'सोन परी' में नेगेटिव रोल में देखा गया। उन्होंने दूरदर्शन के शो 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' में गंगा का किरदार निभाया और जी टीवी के थ्रिलर शो 'तमन्ना हाउस' में भी काम किया।

इसके अलावा, प्रियदर्शन और डेविड धवन जैसे मशहूर फिल्मकारों की फिल्मों में उन्होंने सहायक भूमिका निभाई।

कॉमेडी में भी उपासना सिंह ने अपनी अलग पहचान बनाई है। 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' में बुआ का किरदार दर्शकों का पसंदीदा था। बॉलीवुड के अलावा, उपासना ने पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया और अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

