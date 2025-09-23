'मां ब्रह्मचारिणी' की भक्ति में लीन पाखी हेगड़े, नवरात्रि के दूसरे दिन शेयर की खास पोस्ट

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। नवरात्रि का दूसरा दिन मंगलवार को है, जो कि मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस मौके पर भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए मां ब्रह्मचारिणी की महिमा का बखान किया और भक्तों को शुभकामनाएं दीं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर मां की तस्वीर साझा करते हुए उनके महत्व और पूजा के फायदों के बारे में बताया।

पाखी ने माता की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, "नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी को तप और भक्ति की देवी माना जाता है। उनका नाम 'ब्रह्मचारिणी' इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। तप के अंतिम चरण में भगवान शिव ब्रह्मचारी के रूप में उनकी परीक्षा लेने आए थे। मां ब्रह्मचारिणी की छवि सादगी भरी है। वे नंगे पांव दिखाई देती हैं, उनके दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। यह रूप उनके तप और संयम का प्रतीक है।''

पाखी ने आगे बताया कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है। उनकी कृपा से बुद्धि, ज्ञान और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसके अलावा, मां अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से भी बचाती हैं। इस दिन लाल रंग को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह मां का प्रिय रंग माना जाता है। मां का मंत्र "ऊं देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः" का जाप करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है।

धार्मिक कथा के अनुसार, देवी ब्रह्मचारिणी का जन्म राजा हिमालय और रानी मेना की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी।

पाखी हेगड़े ने करियर की शुरुआत दूरदर्शन के टीवी शो ‘मैं बनूंगी मिस इंडिया’ से की थी। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और पहली फिल्म मनोज तिवारी के साथ की, जिसका नाम ‘भईया हमार दयावान’ था। पाखी हेगड़े ने मनोज तिवारी के अलावा रवि किशन, पवन सिंह, खेसारी लाल और दिनेश लाल के साथ सुपरहिट फिल्में दी हैं।

