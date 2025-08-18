मां बनने के बाद कमबैक पर बोलीं निधि दत्ता- 'यह बेहद खूबसूरत अनुभव'

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्म निर्माता निधि दत्ता जिंदगी के खूबसूरत पलों को एंजॉय कर रही हैं। मां बनने के बाद काम पर लौटीं निधि की अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। इस बीच उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात की और जिंदगी के साथ ही काम से जुड़े खास अनुभव भी साझा किए।

निधि ने बताया कि वह बेटी सितारा की देखभाल के साथ ही आगामी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के प्रमोशन में भी व्यस्त हैं। निधि जुलाई में मां बनी हैं। अब वह काम पर लौट चुकी हैं और मां बनने के साथ-साथ अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही हैं।

निधि ने आईएएनएस से बताया, “यह अनुभव बेहद खूबसूरत है। मुझे काम पर लौटे दो हफ्ते हो चुके हैं और हर दिन मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं। घर लौटकर अपनी बेटी को देखना मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अपनी फिल्म पर काम करते हुए अपनी बेटी की परवरिश करना मेरे लिए वास्तव में ईश्वर के एक आशीर्वाद की तरह है।”

निधि ने ‘बॉर्डर 2’ के बारे में कहा, “ ‘बॉर्डर 2’ हमारे सशस्त्र बलों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। इस बार हम नए जुनून, एक नई कहानी, और दर्शकों के लिए कुछ खास का वादा लेकर लौटे हैं। हम फिल्म की सिनेमाघरों में रिलीज को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

‘बॉर्डर 2’ मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को जारी किया और बताया कि यह फिल्म 22 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पोस्टर में सनी देओल सैन्य वर्दी में नजर आ रहे हैं, जो गन पकड़े हुए देशभक्ति में डूबे नजर आए।

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी बॉर्डर 2 में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा जैसे सितारे प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता ने मिलकर किया है।

--आईएएनएस

एमटी/एएस