मां बनने के बाद बदली पूजा बनर्जी की जिंदगी, अभिनेत्री ने बताया 'नए सफर' का हाल

मुंबई, 25 नवंबर (आईएएनएस)। 'एमटीवी रोडीज' से बतौर कंटेस्टेंट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री पूजा बनर्जी पारिवारिक जीवन की वजह से स्क्रीन पर कम देखने को मिलती हैं। लेकिन, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। मंगलवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके मां बनने के बाद उनके जीवन में क्या-क्या बदलाव आए हैं, इसके बारे में जानकारी दी।

उन्होंने लिखा, "मां बनने के बाद मैंने पति के साथ क्वालिटी टाइम बिताना इसलिए कम कर दिया है क्योंकि हम दोनों अलग-अलग शहरों में रहते हैं और जब हम मिलते हैं, तो हमारा समय फैमिली टाइम बन जाता है।

इसके बाद उन्होंने आराम से खाना खाने पर बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वह खाना खाती हैं तो उन्हें कोई न कोई बुला लेता है या फिर किसी को उनकी जरूरत पड़ जाती है।

उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, "मैं वैसे भी धीरे-धीरे खाती हूं, तो लगता है ऊपर वाले ने तय कर दिया है कि मुझे कभी एक बार में पूरा खाना नसीब नहीं होगा।"

अभिनेत्री ने बताया कि बच्चे के आने के बाद बिना रुके नींद सिर्फ एक सपना रह गया है। साथ ही, मुझे सोलो ट्रिप बहुत पसंद है, जो कि अब एक सपने की तरह हो गया है।

उन्होंने लिखा, "बच्चों के साथ ड्राइव करने में मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए, फिलहाल मैंने ड्राइविंग छोड़कर ड्राइवर साथ में रख लिया है। पता है ये अस्थायी है, बच्चे बड़े होंगे तो मैं फिर से स्टेयरिंग पकड़ूंगी।"

इसके साथ ही अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें बदले में क्या-क्या मिला है।

उन्होंने लिखा, "परिवार के साथ दिलभर देने वाला समय, बच्चों के साथ मजेदार खाने के पल, आधी रात की कडल्स और सुबह की प्यारी जगाने वाली आवाजें, जिन्हें एक दिन मैं याद करूंगी, यात्राएं। थोड़ा ज्यादा प्यार और थोड़ा ज्यादा सामान के साथ, और हां, जहां तक ड्राइविंग की बात है, तो मुझे पता है मेरा समय फिर आएगा।

उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद जीवन में कई सारे बदलाव जरूर आए हैं। लेकिन, बदले में उनकी जिंदगी खूबसूरत यादों के पिटारे से भर गई है और बाकी चीजें अपने आप वापस लाइन पर आ जाएंगी। शायद नए तरीके से, लेकिन जरूर एक भरे दिल के साथ।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम