‘लव इन वियतनाम’ का ट्रेलर रिलीज, जल्द ही होगी रोमांटिक कहानी की रंगीन शुरुआत

मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री अवनीत कौर और शांतनु की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'लव इन वियतनाम' के मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है।

फिल्म ‘लव इन वियतनाम’ दर्शकों को एक खूबसूरत और पुराने जमाने के रोमांस की यात्रा पर ले जाने को तैयार है। यह एक म्यूजिकल फिल्म है जिसमें हर पल प्यार की चमक और हर गीत में रोमांस की धड़कन सुनाई देती है। यह भारत और वियतनाम की पहली सह-निर्मित फिल्म है, जिसमें दर्शकों को दिल छू लेने वाले सीन, शानदार गाने और कलाकारों के बीच मजेदार केमिस्ट्री देखने को मिलेगी।

फिल्म ‘लव इन वियतनाम’ एक ऐसी प्रेम कहानी है जो सीमाओं के परे है और दर्शकों का दिल को छू लेने का वादा करती है। ट्रेलर में शानदार दृश्य, मधुर संगीत और शांतनु माहेश्वरी, अवनीत कौर और वियतनामी अभिनेत्री खा नगन की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिलती है। खा नगन को एशिया की 100 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया गया है। फिल्म में फरीदा जलाल, राज बब्बर और गुलशन ग्रोवर जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे, जो कहानी को और गहराई देते हैं।

सबाहत्तिन अली के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास ‘मैडोना इन अ फर कोट’ से प्रेरित यह फिल्म एक ऐसी प्रेम कहानी पेश करती है, जो मासूमियत और भावनाओं से भरी है। इसका ट्रेलर धूमधाम से लॉन्च हुआ, जिसमें ढोल की थाप, भांगड़ा और बॉलीवुड की रंगीनियत ने समां बांधा। फिल्म के गाने पहले ही दर्शकों के दिलों में जगह बना चुके हैं, जो प्रेम और भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाते हैं।

‘लव इन वियतनाम’ का निर्देशन राहत शाह काजमी ने किया है, और इसे जी स्टूडियोज ने प्रस्तुत किया है। फिल्म के निर्माता कैप्टन राहुल बाली, ब्लू लोटस पिक्चर्स, इनोवेशन्स इंडिया, राहत काजमी फिल्म स्टूडियोज, एंड प्रोडक्शन्स, जेबाइश एंटरटेनमेंट, तारिक खान प्रोडक्शन्स, मैंगो ट्री एंटरटेनमेंट और सैमटेन हिल्स, दालात हैं। यह म्यूजिकल प्रेम कहानी 12 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर ने दर्शकों में उत्साह जगा दिया है, और यह फिल्म भारत-वियतनाम के सांस्कृतिक मेल का एक अनूठा उदाहरण बनने जा रही है।

--आईएएनएस

