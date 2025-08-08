लंदन में हॉलिडे एंजॉय कर रहीं आलिया भट्ट, शेयर की तस्वीर

मुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट सोशल मीडिया के जरिए फैंस से कनेक्टेड रहती हैं। आलिया सोशल मीडिया पर अपने जीवन के कुछ खास पलों को फैंस के लिए शेयर भी करती हैं। इसी बीच अभिनेत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह एक कुर्सी पर बैठी कॉफी का आनंद लेती नजर आ रही हैं।

अभिनेत्री ने पोस्ट में लिखा, "परफेक्ट मॉर्निंग्स।" साथ ही उन्होंने कॉफी और सूरज के स्टिकर भी लगाए। आलिया ने उस होटल को भी टैग किया, जहां वह लंदन में रुकी हुई थीं। उन्होंने अपनी स्टोरी के बैकग्राउंड में काली उचिस का गाना 'ऑल आई कैन से' भी ऐड किया।

कुछ समय पहले अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह ट्वर्ल करती नजर आ रही हैं, और अनुमान लगाया जा रहा है कि उनका ये वीडियो रणवीर बना रहे हैं।

इस रील में आलिया के कई लुक्स नजर आते हैं। कभी वह एक आरामदायक स्वेटर में दिखती हैं, कभी क्लासिक सफेद टीशर्ट में, कभी ट्यूब टॉप में और एक जगह उन्होंने रणबीर की क्लोदिंग ब्रांड वाली कैप भी पहन रखी है।

आलिया भट्ट की पिछली फिल्म 'जिगरा' थी। इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ मुख्य किरदार ही नहीं निभाया, बल्कि इसे प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म की कहानी एक बहन की है, जो अपने भाई को विदेशी जेल से बचाने की कोशिश करती है, जहां उसे झूठे आरोप में बंद कर दिया गया है।

अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' में अभिनेत्री शरवरी के साथ एक्शन करती नजर आएंगी। फिल्म में आलिया सुपर एजेंट के किरदार में होंगी। यह एक जबरदस्त स्पाई थ्रिलर (जासूसी फिल्म) है, जिसे शिव रावैल ने डायरेक्ट किया है।

'अल्फा' साल 2025 में क्रिसमस डे पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म होगी। इस यूनिवर्स की शुरुआत सलमान खान और कैटरीना कैफ की 'टाइगर' से हुई थी।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम