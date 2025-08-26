लंदन में छुट्टियां बिताने के बाद काम पर लौटे कार्तिक आर्यन

मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता कार्तिक आर्यन लंदन में छुट्टियां बिताने के बाद काम पर लौट आए हैं। उन्होंने हाल ही में एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें वह थके हुए हैं, लेकिन काम के लिए जोश जुटाते दिख रहे हैं।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक फनफुल वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में अभिनेता को एक प्रोजेक्ट के सेट पर बैठे-बैठे झपकी लेते हुए देखा गया। आखिरकार, नींद से हारकर वह सोफे पर लेट गए। क्लिप के साथ उन्होंने लिखा, 'लंदन से सोया, मुंबई में उठा।' अभिनेता ने इसे कैप्शन दिया, "शूट-1 के लिए फिल्म सिटी में सीधा लैंड किया।" इस रील में क्रू मेंबर्स भी उनकी नींद टूटने का इंतजार करते देखे जा सकते हैं।

कार्तिक आर्यन को घूमना-फिरना बेहद पसंद है। वो अक्सर काम से लेकर कहीं न कहीं घूमने के लिए निकल जाया करते हैं। अभी हाल ही में कार्तिक लंदन में छुट्टियां मनाने गए थे, जहां उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित वेम्बली स्टेडियम में कोल्डप्ले के धमाकेदार कॉन्सर्ट में भी शिरकत की थी।

अभिनेता ने तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा था, "छुट्टी खत्म, काम शुरू, 48 घंटे की मैराथन शूटिंग शुरू।"

एक तस्वीर में अभिनेता प्लेन में बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो मुंबई वापस जा रहे हैं। इसमें उनके सामान और खाने की तस्वीरें भी हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो पिछले साल कार्तिक आर्यन फिल्म 'भूल भुलैया-3' में रूह बाबा के रोल में दिखाई दिए थे। इसमें उनके साथ माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन, और विजय राज जैसे कलाकार थे। फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी। इस साल उनकी नई फिल्म का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से है। बताया जा रहा है कि दिवाली पर अनुराग बसु की बेनाम मूवी रिलीज हो सकती है, मगर अभी मेकर्स ने इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है।

--आईएएनएस

एनएस/केआर