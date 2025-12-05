लंदन के ‘सीन्स इन द स्क्वायर’ में शाहरुख-काजोल का स्टैच्यू, 'सिमरन' संग पोज देते दिखे 'राज'

मुंबई, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस काजोल की सुपरहिट फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' को इस साल रिलीज हुए 30 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर इस फिल्म को दुनिया के सबसे बड़े सम्मानों में से एक मिला है।

लंदन के मशहूर लीसेस्टर स्क्वायर में 'सीन्स इन द स्क्वायर' स्टैच्यू ट्रेल में राज और सिमरन की ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया गया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय फिल्म को यह सम्मान मिला है।

शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस खास पल की तस्वीरें पोस्ट करते हुए कैप्शन भी दिया। तस्वीरों के साथ 'डीडीएलजे' के 'राज' ने लिखा, "बड़े-बड़े देशों में, ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा। लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में राज और सिमरन की ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण करके बहुत खुश हूं। डीडीएलजे के 30 साल पूरे होने का जश्न।"

'किंग खान' ने खुशी जाहिर करते हुए आगे लिखा, "बहुत खुशी की बात है कि 'डीडीएलजे' पहली भारतीय फिल्म है, जिसे सीन्स इन द स्क्वायर ट्रेल में स्टैच्यू से सम्मानित किया गया। इसे मुमकिन बनाने के लिए यूके में सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लंदन में हों तो 'राज' और 'सिमरन' से जरूर मिलें। हम चाहेंगे कि आप 'डीडीएलजे' के साथ और भी यादें बनाएं।

वहीं, स्टैच्यू में शाहरुख (राज) और काजोल (सिमरन) आइकॉनिक पोज में हैं। सीन्स इन द स्क्वायर में हॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे जैसे हैरी पॉटर, बॅटमैन, मिस्टर बीन, और लॉरेल एंड हार्डी की स्टैच्यू पहले से हैं। अब इसमें राज-सिमरन की जोड़ी भी शामिल हो गई है। यह जगह लंदन घूमने आने वाले हर टूरिस्ट के लिए फेवरेट स्पॉट में से एक है।

डीडीएलजे, 20 अक्टूबर 1995 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म में शाहरुख और काजोल के साथ अनुपम खेर, मंदिरा बेदी, फरीदा जलाल, अमरीश पुरी, परमीत सेठी, अचला सचदेव, ललित तिवारी, हिमानी शिवपुरी समेत अन्य एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं।

