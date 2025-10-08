लारा दत्ता ने वायु सेना दिवस पर परिवार की गौरवशाली परंपरा को किया याद

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। पूर्व मिस यूनिवर्स और अभिनेत्री लारा दत्ता ने 93वें वायु सेना दिवस के अवसर पर भारतीय वायु सेना के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और गर्व व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा कर अपने परिवार की उड़ान और वायु सेना से जुड़ी शानदार विरासत को याद किया।

लारा ने बताया कि उनकी जड़ें हमेशा भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़ी रही हैं और यह उनके लिए गर्व का विषय है।

लारा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट कर लिखा, "मैं एक ऐसे परिवार से हूं, जहां उड़ान का जुनून पीढ़ियों से चला आ रहा है। मेरे दादा चंद्र किशोर दत्त, ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन (बाद में ब्रिटिश एयरवेज) के पायलट थे। मेरे पिता विंग कमांडर एलके दत्त (सेवानिवृत्त), भारतीय वायु सेना के बहादुर सैनिक थे, जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्धों में अदम्य साहस दिखाया और वीरता के लिए 'बार गैलेंट्री अवार्ड' हासिल किया। मेरी बहन स्क्वाड्रन लीडर शेर्ली दत्त भारतीय वायु सेना में पहली महिला हेलिकॉप्टर पायलटों के पहले समूह का हिस्सा थीं। उड़ान हमारे खून में बसी है।"

लारा ने आगे लिखा, "मेरी पहचान हमेशा सशस्त्र बलों के बच्चे की रही है। इस 93वें वायु सेना दिवस पर मैं उन सभी वीर जवानों को सलाम करती हूं, जो हमारे देश के आसमान की रक्षा करते हैं और राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं।"

उनकी यह पोस्ट प्रशंसकों के दिलों को भा गई। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की तारीफ कर रहे हैं।

बता दें कि हर साल 8 अक्टूबर को भारत वायु सेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय वायु सेना के जांबाज पायलट आसमान में हैरतअंगेज करतब, परेड, फ्लाईपास्ट और आधुनिक फाइटर जेट्स का प्रदर्शन करते हैं।

भारतीय वायु सेना की स्थापना 8 अक्टूबर, 1932 को ब्रिटिश शासन के अधीन एक सहायक बल के रूप में हुई थी। शुरू में इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। भारतीय वायु सेना मानवीय सहायता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है, जिसने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण बचाव अभियान चलाए हैं।

