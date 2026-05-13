लारा दत्ता ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को दी 70वें जन्मदिन की शुभकामनाएं, की लंबी उम्र की कामना

मुंबई, 13 मई (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री लारा दत्ता अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी आध्यात्मिकता को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बुधवार को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर के 70वें जन्मदिन पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट के जरिए लारा ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए अपने दिल की बात खुलकर व्यक्त की।

लारा दत्ता ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में वह गुरुदेव के साथ नजर आ रही है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''गुरुदेव, 70वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके साथ हमेशा सबसे मंगल हो! आप लंबी उम्र जिएं और हम हमेशा आपका सानिध्य मिलता रहे।''

लारा दत्ता के पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'बहुत सुंदर विचार और बहुत प्यारी तस्वीरें'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'गुरुदेव को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं'

अन्य ने लिखा, 'आपकी श्रद्धा और सम्मान देखकर बहुत अच्छा लगा, सच में इंस्पायरिंग' और 'भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, जय गुरुदेव'

लारा दत्ता के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट से की, जहां उन्होंने 1997 में मिस इंटरकॉन्टिनेंटल और फिर साल 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और 2003 में फिल्म 'अंदाज' से बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें उनके अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवॉर्ड भी मिला।

इसके बाद उन्होंने 'मस्ती', 'नो एंट्री', 'जुर्म', 'काल', 'भागम भाग', 'पार्टनर', 'हाउसफुल' और 'ब्लू' जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया। 'डॉन 2' में भी उन्होंने शाहरुख खान के साथ अहम भूमिका निभाई। लारा ने केवल फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि ओटीटी और टीवी की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने 'बीचम हाउस' जैसी इंटरनेशनल वेब सीरीज, 'हंड्रेड', 'कौन बनेगी शिखरवती' और 'रणनीति: बालाकोट एंड बियॉन्ड' जैसे डिजिटल प्रोजेक्ट्स में भी दमदार अभिनय किया।

'बेल बॉटम' में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने सराहा। इसके अलावा उन्होंने 'सिंह इज ब्लिंग', 'फितूर', 'अजहर' और 'वेलकम टू न्यूयॉर्क' जैसी फिल्मों में भी काम किया।

--आईएएनएस

पीके/एएस