'लापता लेडीज' फिल्म बनाने में लिया हर रिस्क : किरण राव

Oct 15, 2025, 08:04 AM

मुंबई, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड के कार्यक्रम में फिल्म 'लापता लेडीज' ने 13 पुरस्कार अपने नाम किए। इस जीत से फिल्म की निर्देशक किरण राव बेहद खुश हैं। अपनी फिल्म की सफलता का जश्न मनाते हुए किरण ने मंगलवार को आईएएनएस से बातचीत की।

इस दौरान किरण राव ने बताया कि इस फिल्म को बनाने में उन्होंने कई रिस्क उठाए। सबसे बड़ा रिस्क नए कलाकारों को चुनना था, जिसमें फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान का साथ मिला।

किरण राव ने कहा, "मुझे लगता है कि आज के बाजार में नए कलाकारों को चुनना एक बड़ा फैसला है, जो काफी साहसिक माना जाता है। अधिकतर फिल्में बड़े सितारों और बॉक्स-ऑफिस पर दर्शकों की भीड़ जुटाने वाले कलाकारों पर निर्भर करती हैं। हमें सचमुच लगा कि हमें किरदार के हिसाब से कलाकारों का चयन करना चाहिए। हमें फिल्म को वास्तविक बनाने के लिए कलाकारों का चयन करना चाहिए, और इसमें मुझे आमिर खान का पूरा समर्थन मिला।"

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "यह एक ऐसी कहानी है जो स्वाभाविक रूप से नाटकीय है और आपको उस दुनिया में डूब जाना चाहिए क्योंकि यह कुछ असामान्य, अविश्वसनीय है। इस पर आप तभी यकीन करेंगे जब किरदार विश्वसनीय होंगे। नए कलाकारों को चुनना हमारे बड़े फैसलों में से एक था और मैं इसका पूरा श्रेय आमिर खान को देती हूं, जो निर्माता हैं।"

उन्होंने कहा, "कुछ अन्य चुनौतियां और कुछ अन्य बड़े फैसले लोकेशन पर शूटिंग करने से जुड़े थे। हम वास्तव में यह फिल्म कोविड-19 के दौरान बना रहे थे, जो शूटिंग के लिए मुफीद समय नहीं था क्योंकि कई प्रतिबंध थे। हमारे पास बहुत सारे बैकग्राउंड एक्टर्स थे, हम असली रेलवे स्टेशनों पर शूटिंग कर रहे थे, जहां हर समय ट्रेन हमारे पास से गुजर रही थीं।”

उन्होंने बताया कि फिल्म को डायरेक्ट सिनेमाघरों में रिलीज करना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस तरह की फिल्मों को ओटीटी पर अधिक तरजीह मिलती है। ऐसी फिल्मों को सिनेमाघर में रिलीज करने के लिए लोग जल्दी आगे नहीं आते। इसके लिए उन्होंने फिल्म के निर्माताओं को धन्यवाद कहा।

'लापता लेडीज' को आमिर खान और ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म ओटीटी पर भी मौजूद है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

