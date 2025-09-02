मनोरंजन

Love In Vietnam Release Date: ‘लव इन वियतनाम’ क्यों है खास? फिल्म की स्टारकास्ट ने बताया

‘लव इन वियतनाम’ 12 सितंबर को रिलीज, रोमांस और संस्कृति का संगम
Sep 02, 2025, 11:59 AM
मुंबई:  अभिनेता शांतनु माहेश्वरी और अवनीत कौर की आने वाली फिल्म ‘लव इन वियतनाम’ बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। यह एक लव स्टोरी है, जो सबाहतिन अली के 1943 के तुर्की उपन्यास 'मैडोना इन अ फर कोट' पर आधारित है।

फिल्म की स्टारकास्ट ने आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने फिल्म से जुड़ी काफी दिलचस्प बातें साझा की हैं।

सवाल: इस रोमांटिक फिल्म को बनाने का विचार कहां से आया?

अवनीत कौर: हमें इस फिल्म की कहानी पहली ही बार में बेहद पसंद आई। मुझे खासतौर पर अपना किरदार बहुत आकर्षक लगा। यह एक चुलबुली, प्यारी सी लड़की है जिसके इमोशन्स का सफर बहुत खूबसूरती से लिखा गया था। मैं हमेशा से ही ऐसी प्यारी और रोमांटिक फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थी, और यह किरदार मेरे लिए एकदम सही था।

सवाल: शांतनु, आपका अनुभव कैसा रहा?

शांतनु माहेश्वरी: अवनीत ने इसे प्यारी-सी रोमांटिक फिल्म कहा था, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ रोमांस भर नहीं था (हंसते हुए)। इसमें इमोशन्स के कई स्टेज थे। मुझे इस फिल्म की कहानी ने सबसे अधिक प्रभावित किया। यह एक साधारण लव स्टोरी नहीं है। इसमें भारत और वियतनाम की संस्कृतियों का सुंदर मेल है, जो इसे अद्भुत बनाता है। यह एक प्रेम कहानी है, हां, लेकिन एक बिल्कुल अलग परिवेश और संस्कृति में बुनी हुई। यह एक उपन्यास से प्रेरित है, सीधा उसका रूपांतरण नहीं, लेकिन ये भी सच है कि उससे गहराई से प्रभावित है और यही इसे खास बनाता है।

सवाल: राहत काजमी, आप डायरेक्टर हैं, भारत-वियतनाम संस्कृति का यह संगम दिखाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा?

राहत काजमी: जब भी संस्कृतियों को जोड़ने की बात आती है, तो प्यार सबसे मजबूत कड़ी होता है। नफरत या संघर्ष कभी पुल नहीं बना सकते; प्यार ही दोनों ओर के लोगों को जोड़ता है। यही कारण है कि यह प्रेम कहानी इतनी स्वाभाविक और सटीक लगती है। वियतनाम इस कथा का हिस्सा बनकर बिल्कुल सही बैठा, और इससे कहानी और भी समृद्ध हो गई। यह भारत और वियतनाम का पहला सह-निर्माण है, और इसका हिस्सा होना हमारे लिए गर्व की बात है। फिल्म न सिर्फ दोनों देशों की सांस्कृतिक खूबसूरती को एक साथ लाती है, बल्कि इसके मूल में एक कालजयी प्रेम कहानी भी है।

सवाल: 'लव इन वियतनाम' बाकी फिल्मों से अलग कैसे है?

शांतनु माहेश्वरी: यह एक अलग लव स्टोरी है। इसकी कहानी बाकियों से हटकर है। इसमें एक सीन है जिसे मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो पल मेरे दिल के करीब है।

सवाल: यह नॉवेल पर आधारित है, तो फिल्म को बनाने में क्या चुनौती सामने आई?

राहत काजमी: मैं या हर फिल्मकार ये जानता है कि एक बुक को पूरी तरह से फिल्म में उतारना कठिन है। सिनेमा की भी अपनी सीमाएं हैं, तो इसलिए हमने इसके सार को लेकर एक अच्छी कहानी पेश करने की कोशिश की है।

उमंग कुमार ने इस फिल्म का निर्माण किया है। इसमें खा नगन (वियतनामी अभिनेत्री), फरीदा जलाल, और राज बब्बर जैसे सितारे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होगी।

 

 

