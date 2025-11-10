Love In Vietnam : -अवनीत की 'लव इन वियतनाम' अब कोरिया में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज

मुंबई: भारतीय फिल्मों का क्रेज विदेशों में भी बढ़ता जा रहा है। विदेशों में लोग भारतीय फिल्मों के शौकीन तो हैं ही, अब इसे पूरा करने के लिए 'लव इन वियतनाम' कोरिया में रिलीज होगी। हालांकि, फिल्म पहले ही भारत में रिलीज हो चुकी है और इसने दर्शकों के बीच अच्छी छाप छोड़ी थी।

अब कोरिया की बड़ी कंपनी ने इसके अधिकार खरीद लिए हैं, जिससे फिल्म 3 दिसंबर से वहां सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी।

फिल्म के निर्माताओं ने सोमवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि फिल्म अब कोरिया में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा, "फिल्म लव इन वियतनाम फिर से इतिहास रचने जा रही है। इस फिल्म को अब कोरिया की बड़ी कंपनी ने खरीद लिया है और यह 3 दिसंबर से कोरिया में रिलीज होगी। फिल्म का लेखन राहत शाह काजमी और कृतिका रामपाल ने किया है।"

भारतीय-वियतनामी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'लव इन वियतनाम' का निर्देशन राहत शाह काजमी ने किया है और इसे जी स्टूडियो ने प्रस्तुत किया है।

फिल्म की कहानी तुर्किए के बेस्टसेलर उपन्यास 'मैडोना इन ए फर कोट' पर आधारित है। फिल्म में अभिनेता शांतनु महेश्वरी, अवनीत कौर और खा नगन मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा, फिल्म में फरीदा जलाल, राज बब्बर और गुलशन ग्रोवर जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखे।

'लव इन वियतनाम' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने के साथ-साथ मोहब्बत की तलाश की कहानी भी है, जिसमें प्यार के साथ-साथ बिछड़ना और यादों की गहराई भी है। भारत में तो इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब देखना होगा कि फिल्म कोरिया में दर्शकों के बीच कैसा प्रदर्शन करेगी।

फिल्म में अभिनेता शांतनु और अभिनेत्री अवनीत ने अच्छा अभिनय किया है। शांतनु ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो 'दिल दोस्ती डांस' से की थी। इस शो से उन्होंने शेखावत के किरदार से प्रसिद्धि हासिल की थी। इसके बाद वे कई रियलिटी शो में नजर आ चुके हैं। वहीं, अवनीत ने डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स से करियर शुरू किया था। उन्होंने टीवी सीरियल में बाल कलाकार के रूप में करियर स्थापित किया।

